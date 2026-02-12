Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, εντάσσοντας στο δυναμικό του τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη EuroLeague να καλωσορίζει εκ νέου ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Η διοργανώτρια αρχή αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση της συμφωνίας, δημοσιεύοντας στιγμές από την πορεία και τα κατορθώματα του Αμερικανού φόργουορντ.

Οι «πράσινοι» περιμένουν πλέον την άφιξή του στην Αθήνα, έχοντας προσθέσει στο ρόστερ τους έναν παίκτη που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πρόκειται για έναν αθλητή με έφεση στο σκοράρισμα, αλλά και σημαντική αμυντική συνεισφορά, ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες σε κρίσιμα σημεία μιας αναμέτρησης.

Την περασμένη σεζόν ο Χέιζ-Ντέιβις είχε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Φενέρμπαχτσε προς την κορυφή της Ευρώπης. Στη EuroLeague κατέγραψε κατά μέσο όρο 16,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, ενώ στο Final Four στο Άμπου Ντάμπι αναδείχθηκε MVP, οδηγώντας την τουρκική ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου.

Ξεχωριστή στιγμή της χρονιάς αποτέλεσε η εκρηκτική εμφάνισή του απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου στις 29 Μαρτίου 2024, όταν σημείωσε 50 πόντους, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Με αφορμή τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, η EuroLeague συγκέντρωσε και παρουσίασε τα πιο εντυπωσιακά highlights του, υπενθυμίζοντας την ποιότητα και το ταλέντο που φέρνει μαζί του στην Αθήνα.

Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague: