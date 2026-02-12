Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τους «πράσινους».

Η συμφωνία συνοδεύεται από ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της διοίκησης του Παναθηναϊκού AKTOR να επενδύσει δυναμικά στην ενίσχυση της ομάδας.

Η μεταγραφή του Χέιζ – Ντέιβις θεωρείται μια πραγματική «βόμβα» στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη. Ο περσινός κάτοχος της Euroleague και MVP του Final Four προσθέτει τεράστια ποιότητα και εμπειρία στο ήδη ισχυρό ρόστερ του συλλόγου.

Με την προσθήκη του 31χρονου Αμερικανού, ο Έργκιν Άταμαν αποκτά έναν παίκτη υψηλού επιπέδου στη θέση «4», με ικανότητα να προσφέρει ευελιξία σε διάφορα αγωνιστικά σχήματα. Η ενίσχυση αυτή θεωρείται καθοριστική ενόψει της τελικής ευθείας των στόχων του Παναθηναϊκού.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι να οριστικοποιηθεί η ημέρα άφιξης του Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις στην Αθήνα, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Ο χρόνος πιέζει, καθώς ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

