Ο ένας από τους δύο μετροπόντικες της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας έφτασε στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, γεγονός που έγινε δεκτό με χειροκροτήματα και μουσική.

Ο μετροπόντικας με το όνομα «Αθηνά», ο οποίος ξεκίνησε τη διάνοιξή του από την Κατεχάκη, έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Η κεφαλή του εμφανίστηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου, στο φρέαρ του Ευαγγελισμού.

Με μήκος 100 μέτρων, ο μετροπόντικας αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την πρόοδο της σήραγγας. Η διάνοιξη, που μεταδόθηκε ζωντανά, σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το έργο της Γραμμής 4.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις η κεφαλή εμφανίστηκε, το κοινό που είχε συγκεντρωθεί ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ακούστηκε το διάσημο τραγούδι των Doors, «Break on Through».

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.