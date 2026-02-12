Στον «Ευαγγελισμό» έφτασε το πρωί της Πέμπτης (12/2) ο μετροπόντικας «Αθηνά» μετά από περίπου δυόμισι χρόνια κι αφού έσκαψε την σήραγγα της Γραμμής 4 του Μετρό που ξεκινάει από την Κατεχάκη και θα περνά από τους σταθμούς Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Συγκεκριμένα, ο μετροπόντικας «Αθηνά» ξεκίνησε το… ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023 και αφού έσκαψε 5,1 χλμ. έφθασε στον «Ευαγγελισμό» υπό τους ήχους του Break On Through (to the Otherside) των Doors και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού έκανε την εμφάνιση του ενώ από την κεφαλή του μηχανήματος ξεπρόβαλε μία ελληνική σημαία με το σήμα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο τελευταίας γενιάς μετροπόντικας αφήνει πίσω του μια πλήρως κατασκευασμένη και ασφαλή σήραγγα και το βάρος τώρα θα πέσει στην κατασκευή των σταθμών. Ο μετροπόντικας μήκους 100 μέτρων, αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του, τώρα θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και θα αποθηκευτεί, παραμένοντας σε ετοιμότητα για μελλοντικά έργα.

Πόσοι υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται

Τέλος του 2026, από την αντίθετη πλευρά θα εμφανιστεί στον «Ευαγγελισμό» ο μετροπόντικας «Νίκη», αφού έχει διανύσει συνολικά 7,1 χιλιόμετρα ξεκινώντας από το Γαλάτσι. Η νέα γραμμή σε πρώτη φάση θα αποτελείται από 15 σταθμούς. Το σύνολο της Γραμμής 4 ήταν προγραμματισμένο να παραδοθεί στο κοινό στα τέλη του 2029, κάτι το οποίο όμως θεωρείται ανέφικτο, λόγω καθυστερήσεων και προσφυγών. Η Γραμμή 4 όταν ολοκληρωθεί, θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 350.000 πολίτες καθημερινά, ενώ οι μετακινήσεις με Ι.Χ. αναμένεται να μειωθούν κατά 60.000 ημερησίως.

Οι 15 σταθμοί που θα αποτελείται η Γραμμή 4, εξαιρουμένου του σταθμού Κατεχάκη, είναι: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία (σύνδεση με Γραμμή 2 – Πανεπιστήμιο), Κολωνάκι, Ευαγγελισμός (σύνδεση με Γραμμή 3), Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Οι επεκτάσεις

Όσο αφορά στις μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό της Αθήνας, βάσει των πιο πρόσφατων δηλώσεων της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό, προτεραιότητα έχει η κατασκευή τριών νέων σταθμών της γραμμής 2 προς Ίλιον, έργο για το οποίο η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξημ αλλά χωρίς περαιτέρω ωρίμανση. Η επέκταση είναι μήκους περίπου 4 χλμ. με τρεις σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον και Αγ. Νικόλαος).

Παράλληλα, στο ίδιο έργο έχει ενταχθεί και η επέκταση και εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα, καθώς και η αναβάθμιση-αντικατάσταση των υφιστάμενων Η/Μ συστημάτων των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο. Η εκτιμώμενη έναρξη της κατασκευής είναι το 2027 με συμβατικό χρόνο παράδοσης τα 5 έτη. Το έργο της Επέκτασης προς Ίλιον περιλαμβάνει και την επέκταση του υφιστάμενου αμαξοστασίου Ελαιώνα.

Από κει και πέρα, σε βάθος χρόνου -αλλά άγνωστο το σχετικό timing- σειρά θα πάρει η επέκταση της Γραμμής 2 προς τη Γλυφάδα και οι επεκτάσεις της Γραμμής 4 προς την Πετρούπολη και προς τα βόρεια με δύο κλάδους προς τα Μελίσσια και την Εθνική Οδό, καθώς και η επέκταση της Γραμμής 1 προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Να σημειωθεί ότι η Γραμμή 4 δεν μένει μόνο στο Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς). Βάσει, τουλάχιστον, του σχεδιασμού της «Ελληνικό Μετρό», το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας περιλαμβάνει τη Γραμμή 4 του Μετρό, Άλσος Βεΐκου-Ευαγγελισμός-Φάρος-Μαρούσι, με τις επεκτάσεις της (α) προς Βύρωνα/Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Πετρούπολη και Εθνική Οδό.

Η Γραμμή 4, σχήματος «U», αποτελείται από δύο σκέλη ακτινικής μορφής, προς Γαλάτσι και Μαρούσι και ένα κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ., περιλαμβάνει 35 συνολικά σταθμούς και αποτελείται από πέντε επιμέρους διακριτά τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε ως εξής: