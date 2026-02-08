Από σήμετα Κυριακή 08/02, οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ και Νέος Κόσμος θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη κυκλοφορίας, καθώς το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας περνά στην επόμενη φάση. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, η αλλαγή ισχύει Κυριακή έως Πέμπτη και η κίνηση των συρμών της Γραμμής 2 θα γίνεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Αγ. Ιωάννης – Ελληνικό».

Τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο:

Ανθούπολη → Ελληνικό: 21:25 (Πανεπιστήμιο 21:37, Σύνταγμα 21:40, Ακρόπολη 21:41, Συγγρού-Φιξ 21:43, Νέος Κόσμος 21:44)

Ελληνικό → Ανθούπολη: 21:25 (Αγ. Δημήτριος 21:33, Αγ. Ιωάννης 21:36, Νέος Κόσμος 21:37, Συγγρού-Φιξ 21:39, Ακρόπολη 21:41, Σύνταγμα 21:43)

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 (Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης) από τις 08/02, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στάσεις γραμμής Χ15:

Πανεπιστήμιο → Αγ. Ιωάννης: Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (προσωρινή), Ακρόπολη, Φιξ (προσωρινή), Νέος Κόσμος (προσωρινή), Αγ. Ιωάννης

Αγ. Ιωάννης → Πανεπιστήμιο: Αγ. Ιωάννης, Νέος Κόσμος (προσωρινή), Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση)

Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει ότι «οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις»