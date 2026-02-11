Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το κατατεθέν στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Ενεργή Μάχη» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το νομοσχέδιο, όπως επισημαίνεται, έχει υποστεί ουσιώδεις βελτιώσεις στα άρθρα 43 και 41, ύστερα από τη δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχε η Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πλαίσιο διαμορφώνει ένα πιο ορθολογικό και εφαρμόσιμο σύστημα για τον ετήσιο καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς και για τη δήλωση του καθαρισμού από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες ή χρήστες.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο διαφοροποιείται θετικά σε δύο βασικά σημεία, βάσει των προτάσεών της: πρώτον, προβλέπεται επιμήκυνση της προθεσμίας καθαρισμού έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, και δεύτερον, θεσπίζεται ανώτατο όριο προστίμου ύψους 2.000 ευρώ για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού.

Κύριες αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο

Πρώτον, επιμηκύνεται και ταυτίζεται η προθεσμία καθαρισμού και δήλωσής του. Σήμερα ισχύει από 1 έως 30 Απριλίου με δυνατότητα παράτασης 30 ημερών, ενώ με το νέο πλαίσιο θα ισχύει από 1 Απριλίου έως 15 Ιουνίου, με δυνατότητα παράτασης 76 ημερών.

Δεύτερον, θεσπίζεται ανώτατο όριο προστίμου για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού. Ειδικότερα, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται επιπλέον με τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο.

Τρίτον, εξορθολογίζεται το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού. Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ αν έχει γίνει καθαρισμός, μειώνεται στα 100 ευρώ.

Τέταρτον, αναπροσαρμόζονται οι ποινικές συνέπειες για ψευδή δήλωση καθαρισμού. Η ποινή φυλάκισης περιορίζεται σε τουλάχιστον έξι μήνες και η χρηματική ποινή ορίζεται στα 5.000 ευρώ.

Πέμπτον, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης καθαρισμού στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για όσους δεν μπορούν να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.

Σημαντικές βελτιώσεις και εκκρεμή ζητήματα

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ειδικότερα με τον Υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος επέδειξε διάθεση συνεννόησης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι παραμένουν ανοιχτά δύο σημαντικά ζητήματα: η ρητή ένταξη της αποκομιδής των υπολειμμάτων καθαρισμού στις αρμοδιότητες των δήμων και η απλοποίηση του ορισμού του καθαρισμού, όπως περιγράφεται στην Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου), η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να συμμορφωθούν εγκαίρως με την υποχρέωση καθαρισμού, προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία τους και το κοινωνικό σύνολο από τον κίνδυνο πυρκαγιών.