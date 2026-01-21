Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ως θετικές και εξορθολογιστικές τις αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο νόμου "ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΧΗ" του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσον αφορά τον ετήσιο καθαρισμό οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας χρειάζονται διόρθωση ή συμπλήρωση για να βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους.

Αλλαγές στο καθεστώς του υποχρεωτικού καθαρισμού οικοπέδων πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για εξορθολογισμό του πλαισίου, ωστόσο επισημαίνει ότι παραμένουν σημαντικά κενά και ασάφειες, τα οποία, αν δεν διορθωθούν, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

Με τα άρθρα 37-39 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τον τίτλο “ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΧΗ” του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής, θετικές και εξορθολογιστικές κυρίως, αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο του ετήσιου καθαρισμού οικοπέδων, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, οι οποίες αφορούν και ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων εντός σχεδίου και εντός οικισμών κλπ. Υπάρχουν όμως και διατάξεις οι οποίες χρειάζονται διόρθωση ή συμπλήρωση για να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους.

Οι νέες ρυθμίσεις και τα σχόλιά μας για τις αλλαγές αυτές, που θα αναλυθούν και στο επερχόμενο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙ(ΔΑ (Σάββατο, 31.1.2026, 10 π.μ. στο ΕΒΕΑ) είναι τα εξής:

1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ: Από μηνιαία (Απρίλιος) επεκτείνεται σε δίμηνη, από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους, με δυνατότητα παράτασης με Υπουργική Απόφαση.

– Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι δήμοι θα δικαιούνται να ξεκινήσουν ελέγχους από την 1η Ιουνίου, που σημαίνει ότι για το χρονικό διάστημα 1 – 15 Ιουνίου μπορούν να επιβάλουν πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αλλά όχι για τη μη δήλωση αυτού στην πλατφόρμα “Ακαθάριστα Οικόπεδα”.