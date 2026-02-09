H Opel κατέγραψε μερίδιο αγοράς 8,8%, επίδοση της Μάρκας στη λιανική αγορά, όπου υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη δεύτερη θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Το Opel Corsa αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία του, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο 20,7%. Το Opel Mokka ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην αγορά κατά τον Ιανουάριο.

Επίσης, το Opel Frontera που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κατέγραψε 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπρ