Δημοσίευμα στην Αργεντινή αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου αμυντικού της Ιντεπεντιέντε, Κέβιν Λομόνακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την τελευταία ημέρα που ο ελληνικός σύλλογος έχει δικαίωμα να οριστικοποιήσει τη λίστα του για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον παίκτη, ο οποίος αποτιμάται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λομόνακο πήγε το καλοκαίρι στην Ιντεπεντιέντε, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, ενώ έχει κληθεί – χωρίς να αγωνιστεί – και στην Εθνική Αργεντινής.