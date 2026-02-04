Καλύτεροι οι «ασπρόμαυροι» στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, άτολμος επιθετικά ο Παναθηναϊκός, ακούστηκαν συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου και αποδοκιμασίες κατά των παικτών του Τριφυλλιού.

Η εξέλιξη του ματς

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να απειλεί πρώτος στο 5’, όταν ο Μιχαηλίδης έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα, αλλά ο Λαφόν αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε. Στο 7’, ο Μύθου δοκίμασε το πόδι του από δύσκολη θέση, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 10’, με τον Τάισον να βρίσκει χώρο και να πλασάρει, όμως ο Γεντβάι έδιωξε πάνω στη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 25’, σε μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Μύθου απείλησε ξανά με πλασέ που πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 29’ ζήτησε πέναλτι για πτώση του Τετέι μέσα στην περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος παίκτης είχε μία από τις καλύτερες ευκαιρίες των «πρασίνων» στο ματς, με δυνατό σουτ που απομάκρυνε ο Τσιφτσής. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μια τεράστια φάση για τον ΠΑΟΚ στο 44’, όταν ο Πέλκας βγήκε τετ α τετ με τον Λαφόν, αλλά ο Γάλλος τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 46’ ο Παναθηναϊκός έχασε μία απίθανη ευκαιρία: ο Τετέι βρέθηκε απέναντι από τον Τσιφτσή και πλάσαρε, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από την εστία. Στο 65’, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Γιακουμάκη. Ένα λεπτό αργότερα, ο διεθνής επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 72’ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, όταν ο Τετέι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσιφτσής πραγματοποίησε ασύλληπτη επέμβαση.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71′ Κάτρης), Τσέριν (46′ Σφιντέρσκι), Μπακασέτας, Αντίνο, (84′ Ταμπόρδα) Ζαρουρί (71′ Παντελίδης), Τετέι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας (61′ Γιακουμάκης), Τάισον (79′ Καμαρά), Μύθου (61′ Χατσίδης).