Οι εκπλήξεις για την Ιωάννα Τούνη είναι πολλές αυτές τις μέρες, κάνοντας τον σύντροφό της τον πιο σωστό άνθρωπο, όπως ανέφερε και η ίδια. Μιας και έκλεισαν τον πρώτο τους χρόνο μαζί, η ίδια αποκάλυψε τα 365 τριαντάφυλλα που της έφερε και… όχι μόνο.

Ο ίδιος της ετοίμασε ένα ταξίδι – έκπληξη και η εκείνη έφτιαξε βαλίτσες χωρίς να γνωρίζει τον τελικό προορισμό. Λίγες ώρες μετά, μάς αποκάλυψε πως είναι στη Σαουδική Αραβία και ότι σε 3 μέρες πετάνε για έναν προορισμό πιο μακρινό, που δεν γνωρίζει.

Η Τούνη , ενώ έχει ταξιδέψει πολύ, δεν έχει ξαναπάει στην Σαουδική Αραβία, όπως ανέφερε στο story της, αλλά φαίνεται πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Μάλιστα, πρώτη φορά υποστηρίζει επιλογή της στα social media με τόση σιγουρά και τόσο βαρύγδουπα λόγια όπως εκείνα στο description της φωτογραφίας με τα τριαντάφυλλα όπου αναφέρει:

“1 year, 365 τριαντάφυλλα. & κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe. ❤️‍🩹🌹”

