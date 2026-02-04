Ξεκίνησε η μεγάλη διανομή επιδομάτων και παροχών σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με περισσότερα από 74 εκατομμύρια ευρώ να πιστώνονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ξεκίνησε η μεγάλη διανομή επιδομάτων και παροχών σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με περισσότερα από 74 εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Από επιδόματα ανεργίας και εφάπαξ, μέχρι άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, φέρνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες πολίτες.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».