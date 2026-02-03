Η κυβέρνηση προωθεί νέο κύκλο μειώσεων στους φόρους των ενοικίων με ορίζοντα το 2027, επιδιώκοντας ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής σταθερότητας, ενίσχυσης εσόδων και ανακούφισης ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η ενεργοποίηση του Μητρώου Ακινήτων, που θα παρέχει πλήρη εικόνα της αγοράς και θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και αυξημένης ανάγκης για διαφάνεια στην αγορά ακινήτων.

Με φόντο τη ν Δειθνή Έξθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2026 και ορίζοντα το 2027, η κυβέρνηση επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο κύκλο μειώσεων στους φόρους των μισθωμάτων. Στόχος είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα, την ενίσχυση των εσόδων και την ανακούφιση τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών.

Κεντρικό εργαλείο αυτής της πολιτικής αποτελεί το Μητρώο Ακινήτων, που αναμένεται να προσφέρει πλήρη εικόνα της αγοράς και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.

Γιατί εξετάζεται η μείωση

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ισχυρό κίνητρο στους ιδιοκτήτες ώστε να δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Παράλληλα, στοχεύει στην επαναφορά των κλειστών ακινήτων στην αγορά, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθεί η πίεση στις τιμές.

Η αύξηση των δηλωμένων ενοικίων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις επενδύσεις στη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ακινήτων μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην αγορά.

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Το σχέδιο εντάσσεται σε έναν πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό που εξαρτάται από τις επιδόσεις της οικονομίας και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Οι παρεμβάσεις θα είναι πλήρως κοστολογημένες, με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο ρόλος του επιδόματος ενοικίου

Το επίδομα ενοικίου, που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, λειτουργεί ως κίνητρο για τη δήλωση των πραγματικών μισθωμάτων. Όσο υψηλότερο είναι το δηλωθέν ενοίκιο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιδότηση που λαμβάνει ο ενοικιαστής.

Με αυτόν τον τρόπο, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και να περιορίσει τα φαινόμενα απόκρυψης εισοδημάτων, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Μητρώο Ακινήτων – Τι αλλάζει

Το νέο Μητρώο προβλέπει ενιαία καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας για πρώτη φορά. Θα περιλαμβάνει σαφή στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, τη χρήση, τα τετραγωνικά και την κατάσταση κατοίκησης κάθε ακινήτου, δημιουργώντας έτσι μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων.

Η βάση θα διασταυρώνεται με φορολογικές δηλώσεις, κατανάλωση ρεύματος και νερού, δημοτικά τέλη και μισθώσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα εντοπίζονται τα κλειστά ή αδρανή ακίνητα, διευκολύνοντας την επανένταξή τους στην αγορά και ενισχύοντας τη διαφάνεια στο σύστημα.