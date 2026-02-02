Η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη δήλωσή της "το τζάμπα πέθανε" κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα ενοίκια και την ακρίβεια στην εκπομπή «Talk» του Mega.

Η συζήτηση εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των νησιών, οι οποίοι λαμβάνουν μισθούς περίπου 800 ευρώ και πληρώνουν 400 ευρώ για ενοίκιο, με την Χριστίνα Αλεξοπούλου να τονίζει ότι ουσιαστικά "δίνουμε πίσω 2 μισθούς".

Το ζήτημα συνδέθηκε με την επίδραση των AirBnb στην αγορά κατοικίας, κάνοντας την ενοικίαση ή αγορά κατοικίας δύσκολη για εργαζόμενους με βασικούς μισθούς, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στην εκπομπή όσο και από την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής έριξε στο τραπέζι το ζήτημα που έχει προκληθεί (και) από τα AirBnb, με αποτέλεσμα η ενοικίαση ενός σπιτιού ή η αγορά του να είναι άπιαστο όνειρο για έναν εργαζόμενο που παίρνει τον βασικό μισθό. Ο Τάκης Χατζής έφερε ως παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς των νησιών μας, που παίρνουν 800 ευρώ μισθό ενώ το ενοίκιό τους είναι 400 ευρώ.

«Δίνουμε πίσω 2 μισθούς», ανέφερε η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας πως 800 ευρώ επίδομα τον χρόνο δεν λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που αναγκάζεται να δίνει πάνω από το μισό του μισθού του σε ενοίκιο, με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να πετά «το τζάμπα πέθανε».

Το πλατό πάγωσε και ο Τάκης Χατζής έκανε τον σταυρό του, μη μπορώντας να πιστέψει αυτά που ακούει.

«Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», ανέφερε συγκεκριμένα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Εσείς τι υπονοείτε; Ότι θα μπορούσε (η κυβέρνηση) να δώσει 5 ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα, που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσαν μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ, που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», συνέχισε.

«Πυρά» κατά Αλεξοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και με ανακοίνωσή του κατηγόρησε την βουλευτή για «κυνισμό» και «αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας». Αναλυτικά η ανακοίνωση: Το δημοσιογραφικό ερώτημα από τον κ. Χατζή προς την κ. Αλεξοπούλου, βουλεύτρια της ΝΔ στην Αχαΐα είναι σαφές: Και δύο νοίκια να καταβάλλονται σε έναν εκπαιδευτικό από το κράτος, αν πληρώνει 400 ευρώ το μήνα για νοίκι, ενώ αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα, πώς θα «βγει» αυτός ο άνθρωπος; Κι απάντησε η κ. Αλεξοπούλου: «Το τσάμπα πέθανε».

Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων. Όσο για το «το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ! Νέα Αριστερά: Eίναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι Την ίδια ώρα, έντονη ήταν και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς μέσω του βουλευτή Α’ Αθηνών, Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής: «Το τζάμπα πέθανε». Αυτή τη φράση βρήκε η Αλεξόπουλου της ΝΔ για να απαντήσει σε ερώτηση για το κόστος ζωής και ειδικά για το στεγαστικό. Κάποιες παρατηρήσεις: – Το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της. -Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας. -Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία. Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».