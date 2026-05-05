Ο 32χρονος Μπλόσομγκεϊμ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μονακό μετά από τέσσερις σεζόν γεμάτες επιτυχίες, κατά τις οποίες η ομάδα του Πριγκιπάτου έφτασε σε δύο Final Four και συμμετείχε στον τελικό του 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Την τελευταία τετραετία, η Μονακό συμμετείχε κάθε χρόνο στα playoffs της EuroLeague, με τον Μπλόσομγκεϊμ να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της.

Η Ντουμπάι και ο Μπλόσομγκεϊμ βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για διετές συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το 2028, σηματοδοτώντας τη μετακίνησή του στη Μέση Ανατολή αλλά με παραμονή στην υψηλότερη ευρωπαϊκή σκηνή.

Η σεζόν 2025-26 υπήρξε η καλύτερη καριέρας του στη EuroLeague, με τον Μπλόσομγκεϊμ να καταγράφει 9,6 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 10,4 PIR ανά 24 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στον κρίσιμο αγώνα της Μονακό απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους. Στα τελευταία 10 παιχνίδια της regular season, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15 πόντους ανά αγώνα, 4,5 ριμπάουντ και σημαντικά στατιστικά στις ασίστ και τα κλεψίματα.

Πριν τη Μονακό, ο Μπλόσομγκεϊμ είχε ξεχωρίσει στη Ράτιοφαρμ Ουλμ, όπου το 2022 επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του EuroCup. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία από το NBA, έχοντας αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς τη σεζόν 2018-19, με μέσο όρο 4,2 πόντους και 3,6 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Jaron Blossomgame is expected to join Dubai Basketball after the season, per sources. He’s been Monaco’s top scorer in the final 10 games of the EuroLeague regular season. More on BasketNewshttps://t.co/nw87reSwbw — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 5, 2026

Με την προσθήκη του στη Ντουμπάι, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της, αποκτώντας έναν έμπειρο και πολυδιάστατο παίκτη που έχει αποδείξει την αξία του σε κορυφαίο επίπεδο.