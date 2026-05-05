Με τούτα και με εκείνα, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει εντελώς, καθώς δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό του 2023. Οι δύο πρώτοι στη σταυροδοσία δεν θα δώσουν το παρών στις επόμενες κάλπες: ο Χάρης Καστανίδης μόλις αποχώρησε, ο Αντώνης Σαουλίδης πήγε στον Αλέξη Τσίπρα. Η εκρηκτική συνύπαρξη Καστανίδη – Σαουλίδη, δε, είναι ένας από τους λόγους που ενισχύουν την πεποίθηση πως ο Καστανίδης δεν θα μετακομίσει στον Τσίπρα – τι θα έκανε, σε μια τέτοια περίπτωση ο Σαουλίδης; Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, το ψηφοδέλτιο «γεμίζει», μεταξύ άλλων, με δύο μεταγραφές (τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά), καθώς και τον Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη.

Άλλον αφορά

Εκανε ο Γιώργος Καραμέρος μια αναφορά στην υποτιθέμενη «συμφωνία» μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που δεν τηρήθηκε, για τις Ανεξάρτητες Αρχές. «Τα ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί (…) Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συναίνεση με ΝΔ και Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με τη δική του ψήφο». Και είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Αραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός «βολικός»; Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη». Τα λένε στον Γιώργο, για να τα ακούει ο Αλέξης.

Εξ αριστερών

Τα άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας και εξ αριστερών: «Θεωρεί ότι η Αριστερά πρέπει να διαχυθεί σε κάτι ευρύτερο, σε αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη. Αλλά αυτά τα λέει και το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε (Alpha FM) ο Πάνος Σκουρλέτης της Νέας Αριστεράς. «Προσωποπαγές κόμμα», «ασαφές πολιτικό πλαίσιο», λογική «διάλυσης όλων των υπολοίπων» και «στοίχισης πίσω από έναν αρχηγό» – ο Σκουρλέτης επιβεβαίωσε πως αυτή είναι η στάση που συνεχίζει να κρατά η πλειοψηφία της Πατησίων απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Δεδομένα, δεν θα επιχειρήσουν σύγκλιση στον δρόμο προς την κάλπη. Αυτό βέβαια, δεν αφορά και τους μετριοπαθείς βουλευτές, κάνοντας το μέλλον της ΝΕΑΡ να μοιάζει μονόδρομος.

Επίθεση

Δεν πήρε πίσω ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόταση για την τετραήμερη εργασία που καταθέτει προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ και η οποία έχει τόσο συζητηθεί. Την πήγε, μάλιστα, ένα βήμα παραπάνω, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για «εμβληματική δέσμευση» και πως μιλάει για «πιλοτικό πρόγραμμα» που αφορά επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και συγκεκριμένες θέσεις. «Δεν αφορά, όπως η Νίκη Κεραμέως, μανάβικα και ταβέρνες (…) Πώς είναι επικίνδυνο, αφού δεν είναι υποχρεωτικό; Μήπως ψεκάζουν πάλι τον κόσμο με ψέματα;», ανέφερε. Αυτή τη φορά στο ΠΑΣΟΚ παίζουν επίθεση και όχι άμυνα –αυτό το παιχνίδι είναι μεν πιο ριψοκίνδυνο, αλλά αν πετύχει, πέτυχε.

Απορία

Πόσους μήνες πόλωσης αντέχουν οι διακηρύξεις για εξάντληση της τετραετίας;