Πάνω από 74 εκατ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για επιδόματα, εφάπαξ παροχές, ενισχύσεις ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης από 2 έως 6 Φεβρουαρίου.

Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ξεκίνησαν οι πιστώσεις χρημάτων για επιδόματα και παροχές σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, καθώς περισσότερα από 74 εκατ. ευρώ μπαίνουν σταδιακά στους λογαριασμούς μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ παροχές, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης και θα ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Φεβρουαρίου θα δοθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16,32 εκατ. ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

– Από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου θα δοθούν 10,3 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

– 28 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

– 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Αυξήσεις σε επιδόματα και έξοδα κηδείας: Πόσα επιπλέον χρήματα θα λάβετε από φέτος

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, αυξάνονται τα ποσά που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ για επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Φορέα, οι παροχές αναπροσαρμόζονται κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στην αύξηση των συντάξεων, με στόχο τη στήριξη των ασφαλισμένων σε κρίσιμες περιόδους της ζωής τους.

Μετά την αναπροσαρμογή, το ανώτατο ημερήσιο επίδομα ασθενείας, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών προσαυξήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης, σε 18,61 ευρώ (Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης).

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες, σε 34,20 ευρώ (Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης).

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας –που αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης– ανέρχεται πλέον στα 883,92 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ασθενείας

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Α.Ν. 1856/1951, το επίδομα ασθενείας παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να κριθούν ανίκανοι για εργασία λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, βάσει γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού και έγκρισης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ΠΕΔΥ, όταν η γνωμάτευση προέρχεται από ιδιώτη ιατρό ή όταν η ασθένεια υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

Απαιτείται βεβαίωση αποχής από την εργασία, την οποία εκδίδει ο εργοδότης.

Η αποχή πρέπει να διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες από την αναγγελία της ασθένειας.

Για τις πρώτες τρεις ημέρες, ο εργοδότης καταβάλλει το μισό ημερομίσθιο ή τον αναλογούντα μισθό, χωρίς συμπλήρωση από το ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 178/1967, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται κανονικά.

Από την τέταρτη ημέρα και έπειτα, ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότηση. Αν απασχολείται πάνω από 10 ημέρες, ο εργοδότης καλύπτει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου και επιδόματος για έως 13 ημέρες (εργασία έως 1 έτος) ή έως 26 ημέρες (άνω του έτους), σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

Επίδομα μητρότητας

Εντός του Ιανουαρίου καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Η πληρωμή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους και υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές κάθε δικαιούχου. Περισσότερες πληροφορίες για το επίδομα μητρότητας μπορείτε να δείτε εδώ.