Ο ένας δήμος μετά τον άλλον ανακοινώνουν, μετά από αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, τη χορήγηση επιδόματος γέννησης, με κύριο σκοπό να αναχαιτίσουν – στο μέτρο του δυνατού – το δημογραφικό πρόβλημα και να κρατήσουν στις περιοχές τους τις νέες οικογένειες.

Ένας από αυτούς είναι και ο δήμος Θέρμου, ο οποίος προτείνει εφάπαξ επίδομα γέννησης για κάθε παιδί, το οποίο κλιμακωτά θα φτάνει ακόμη και τα 15.000 ευρώ! Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμου, Σπύρο Κωνσταντάρα, το δημογραφικό αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική περιφέρεια, και δη, για τους ορεινούς και ημιορεινούς δήμους. Η μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η φυγή των νέων τόσο προς το εξωτερικό όσο και προς τα αστικά κέντρα της χώρας απειλούν τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. «Ως δήμαρχος ενός μικρού ορεινού δήμου έχω αυτή την αγωνία, γι΄ αυτό λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις». Έτσι, για το πρώτο παιδί προτείνεται το ποσό των 1.000 ευρώ, το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο παιδί ενώ 3.000 ευρώ θα δίνεται στο τρίτο παιδί, 4.000 στο τέταρτο, 5.000 ευρώ για το πέμπτο και τέλος 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δίνει πλέον τη δυνατότητα κάθε δήμος να προχωρά στη χορήγηση επιδομάτων γέννησης. Η κίνηση αυτή του υπουργείου Εσωτερικών στην πράξη λύνει τα… χέρια αρκετών δημάρχων. Κι αυτό γιατί, όσοι είχαν προχωρήσει στην εφαρμογή ενός τέτοιοι κοινωνικού μέτρου, συχνά έβρισκαν τον…μπελά τους.

Υπενθυμίζεται πως από τους «πρωτεργάτες» αυτής της κίνησης ήταν πέντε δήμοι, εκ των οποίων οι δύο εντός Αττικής, με τα εμπόδια που είχαν να ξεπεράσουν να είναι αρκετά. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2024 οι δήμαρχοι Καλλιθέας (Κ. Ασκούνης), Αγράφων (Α. Καρδαμπίκης), Ηρακλείου Αττικής (Ν. Μπάμπαλος), Νοτίου Πηλίου (Μ. Μιτζικός) και Κορίνθου (Ν. Σταυρέλης) ζητούσαν με επιστολή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση, «που θα λύσει τα προβλήματα ερμηνειών των υφιστάμενων διατάξεων περί της νομιμότητας καταβολής επιδόματος γέννησης τέκνου από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».

Δεκάδες πλέον δήμοι εντός κι εκτός Αττικής – μεταξύ αυτών οι δήμοι Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νάουσας, Αποκόρωνα, Σερβίων κ. α. – προχωρούν στη χορήγηση αντίστοιχων βοηθημάτων, προκειμένου να δημιουργήσουν κίνητρο να μείνουν οι νέοι στις περιοχές τους. Βέβαια, όπως διευκρινίζουν οι δήμαρχοι, το οικονομικό βοήθημα από μόνο του δεν είναι ικανό να αναχαιτίσει τη δημογραφική…κατρακύλα, αλλά είναι μια αρχή.

Υπενθυμίζεται πως βάσει των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι δημογράφοι, σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 22,5% και αυτό των ηλικιωμένων άνω των 85 ετών στο 3,6%. Σε 10 νομούς, δε, οι κάτοικοι άνω των 65 ετών αποτελούν το 28%. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται δραματικά.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από εισήγηση του δημάρχου Σικίνου, Βασίλη Μαράκη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στον δήμο.

Της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας προηγήθηκαν αντίστοιχες από δήμους, όπως τον δήμο Σουλίου, ο οποίος πλέον δίνει βοήθημα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, «πέραν των στατιστικών, που σαφώς υποδεικνύουν τη συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού μας, έχουμε σαφή εικόνα των λόγων που οδηγούν σε αυτή, μέσω της καθημερινής τριβής με τους νέους της περιοχής. Οι ευκαιρίες απασχόλησης λίγες, τα οικονομικά ισχνά, οι αποφάσεις για το μέλλον δύσκολες και η αναβλητικότητα για τη δημιουργία οικογένειας μεγάλη. Αποφασίσαμε επομένως να δράσουμε».