Με νομοθετική ρύθμιση, ψηφισμένη στις 9/12/2025, τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται νωρίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως επίδομα στέγασης/ενοικίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, επίδομα γέννησης, επίδομα παιδιού και οικογενειακά επιδόματα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η νέα ρύθμιση στηρίζει τους πιο ευάλωτους εγκαίρως, ώστε τα επιδόματα να καλύπτουν τις ανάγκες κατά τις γιορτές και όχι εκ των υστέρων.

Μετά τα Χριστούγεννα, η φετινή καινοτομία της κοινωνικής πολιτικής έρχεται να κάνει αισθητή την παρουσία της ξανά, αυτή τη φορά ενόψει του Πάσχα. Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, τα επιδόματα και οι οικονομικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο, ώστε να φτάνουν στα νοικοκυριά όταν οι ανάγκες κορυφώνονται, όπως για τα ψώνια των γιορτών, τα βασικά έξοδα του σπιτιού και τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση διασφαλίζει έγκαιρη στήριξη, προβλέψιμη και δίκαιη, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις γιορτές χωρίς άγχος.

Η νέα δυνατότητα αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως:

Επίδομα στέγασης/ενοικίου,

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

προνοιακά επιδόματα αναπηρίας,

επίδομα γέννησης,

επίδομα παιδιού,

οικογενειακά επιδόματα

και τις υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις και τακτικές παροχές που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ.

Με ειδική μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας η καταβολή των επιδομάτων του μήνα να πραγματοποιηθεί έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα. Από το 2026 και εφεξής, η ίδια δυνατότητα θα ισχύει μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 4 του ν. 4520/2018 και προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, τα επιδόματα που μέχρι σήμερα καταβάλλονταν υποχρεωτικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μπορούν, με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να πληρώνονται έως και δέκα ημέρες νωρίτερα στις γιορτές.

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια ή τα ποσά των επιδομάτων. Αλλάζει μόνο ο χρόνος καταβολής τους.