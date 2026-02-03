Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης διαδήλωσαν στο Καράκας ζητώντας την επιστροφή του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του.

Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης πλημμύρισαν το Καράκας, ζητώντας την επιστροφή του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Η μαζική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Κρατούσαν φωτογραφίες του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο προεδρικό ζεύγος.

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, έχει επιδιώξει στενότερες σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, η κυβέρνησή της συνεχίζει να ζητά την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική επιχείρηση και τα κρίσιμα λεπτά

Τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η «τολμηρή» αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας αναλύει σε εκτενές ρεπορτάζ το CNN. Η έρευνα βασίζεται σε περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και σε χαρτογράφηση των διαδρομών των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κρίσιμες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε σημείο εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος του Φορτ Τιούνα, το οποίο το CNN προσδιόρισε ως πιθανό χώρο αρπαγής του Μαδούρο.

Τα πλάνα δείχνουν ότι λίγο πριν από την κάθοδο των ελικοπτέρων σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη και τις βενεζουελάνικες αντιαεροπορικές δυνάμεις. Όπως υπογραμμίζεται, μεσολάβησαν μόλις δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης και της απογείωσης του μεταγωγικού ελικοπτέρου, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχιζόταν αδιάκοπα.

Ειδικοί χαρακτήρισαν τη φάση αυτή ως την πιο επικίνδυνη, καθώς τα ελικόπτερα πετούσαν χαμηλά και με περιορισμένη ταχύτητα, αποτελώντας εύκολο στόχο. Ο κίνδυνος αυξήθηκε ακόμη περισσότερο επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις επέλεξαν να προσγειωθούν στο συγκρότημα του Μαδούρο, γεγονός που καθιστούσε την επιχείρηση εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.