Τις επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η «τολμηρή» αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναλύει σε εκτενές ρεπορτάζ το CNN, βασισμένο σε περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και σε χαρτογράφηση των διαδρομών των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Οι στιγμές αυτές εκτυλίχθηκαν σε ένα σημείο που το CNN προσδιόρισε ως πιθανό σημείο αρπαγής του Μαδούρο, σε ένα συγκρότημα εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος του Φορτ Τιούνα.

Τα πλάνα δείχνουν ότι λίγο πριν την κάθοδο στην περιοχή ξέσπασε σφοδρή ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη και τις βενεζουελάνικες αντιαεροπορικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, μεσολάβησαν μόλις δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης και της απογείωσης του μεταγωγικού ελικοπτέρου, ενώ τα πυρά συνεχιζόταν αδιάκοπα.

Ειδικοί χαρακτήρισαν αυτήν τη φάση ως την πιο επικίνδυνη, καθώς τα ελικόπτερα πετούσαν χαμηλά και με μικρή ταχύτητα, αποτελώντας εύκολο στόχο. Ο κίνδυνος αυξήθηκε ακόμη περισσότερο επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις επέλεξαν να προσγειωθούν ακριβώς στο συγκρότημα του Μαδούρο.

Η προετοιμασία και οι πρώτες επιθέσεις

Η επιδρομή στο Φορτ Τιούνα, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί προσεκτικά. Στις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, σειρά από χτυπήματα έπληξαν στόχους σε όλη τη χώρα, καταστρέφοντας ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από το CNN.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – βομβαρδιστικά, μαχητικά και μέσα επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις ξηράς και θαλάσσης, όπως δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Περίπου στη 1:30 π.μ. (ώρα Βενεζουέλας), αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν εκρήξεις στην παραθαλάσσια πόλη Ιγκουερότε, 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας.

Το CNN γεωεντόπισε τα πρώτα πλήγματα στο αεροδρόμιο της Ιγκουερότε, όπου βρίσκονταν αντιαεροπορικά συστήματα Buk-M2 ρωσικής κατασκευής. Πλάνα που δημοσίευσε ο στρατός της Βενεζουέλας δείχνουν τα συστήματα πριν από την επίθεση, ενώ βίντεο το επόμενο πρωί απεικονίζει έναν εκτοξευτή να καπνίζει ακόμη.

Ένας κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο CNN: «Ακούσαμε έναν σφυριχτό ήχο στον αέρα, μετά μια έκρηξη που έκανε τα παράθυρα να τρέμουν». Ειδικοί σε οπλικά συστήματα εκτίμησαν ότι χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα επιθετικά drones χαμηλού κόστους, τεχνολογία που αναπτύσσει ο αμερικανικός στρατός.

«Οργανωμένο χάος»

Στις 1:58 π.μ., δύο μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook των ΗΠΑ εμφανίζονται να πετούν χαμηλά προς το Φορτ Τιούνα. Ο απόστρατος λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Γουές Μπράιαντ χαρακτήρισε τη στρατηγική των προκαταρκτικών πληγμάτων ως «οργανωμένο χάος».

Βίντεο δείχνουν δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται εν μέσω πυρών και να αποχωρούν λίγο αργότερα, ενώ ο στρατηγός Κέιν επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ. Ακολούθησε έρευνα του χώρου και σύλληψη του βενεζουελάνου ηγέτη.

Πλάνα έξι λεπτών δείχνουν την επόμενη φάση: Επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη, ανταλλάσσοντας πυρά με τις βενεζουελάνικες δυνάμεις, ενώ τα μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τους συλληφθέντες στρατιώτες.

Όπως εξήγησε ο Μπράιαντ, «οποιοδήποτε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν από την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση». Η εγγύτητα στο έδαφος καθιστά τα ελικόπτερα εύκολο στόχο για απλά όπλα, όπως πολυβόλα, πρόσθεσε ο ειδικός Ν.Ρ. Τζένζεν-Τζόουνς.

Η αρπαγή Μαδούρο

Τα βίντεο δείχνουν το σημείο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση του Μαδούρο. Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση, ένα ελικόπτερο απογειώνεται μέσα από σύννεφο σκόνης, ενώ άλλο ακολουθεί είκοσι δευτερόλεπτα αργότερα. Τα επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη κατά την αποχώρηση.

Η ανταλλαγή πυρών σταμάτησε γύρω στις 3 π.μ., σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Οι ήχοι των αεροσκαφών εξαφανίστηκαν από τον ουρανό του Καράκας περίπου μία ώρα αργότερα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εγκατέλειψαν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις 4:29 π.μ.

Το οχυρωμένο καταφύγιο

Το CNN εντόπισε το πιθανό σημείο σύλληψης του Μαδούρο βάσει προηγούμενων αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκρότημα προστατεύεται από απότομα υψώματα, ψηλούς τοίχους και πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που κατέστησε την επιχείρηση εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το CNN.

Στο ίδιο σημείο, ο Μαδούρο είχε δημοσιεύσει βίντεο το 2024 και το 2025, στα οποία εμφανίζεται με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στον κήπο και στον χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος. Δορυφορικές εικόνες μετά την επιχείρηση δείχνουν εκτεταμένες ζημιές από έκρηξη.

Μια «ωρολογιακή βόμβα»

Η επιχείρηση περιλάμβανε δυνάμεις των ΗΠΑ σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, με συμμετοχή της Delta Force και μονάδων του FBI. Όπως επισήμανε ο Μπράιαντ, «ένα μόνο μικρό λάθος θα μπορούσε να είχε ανατρέψει το αποτέλεσμα».

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανέφεραν 100 νεκρούς, ενώ η Κούβα έκανε λόγο για 32 μέλη της προεδρικής φρουράς. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες. Ωστόσο, έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν προειδοποιήσει για «σημαντική αντίσταση» και δεκάδες αντιαεροπορικές συστοιχίες.

Ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ότι «η επίθεση θα μπορούσε να είχε πάει πολύ άσχημα». Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο Μπράιαντ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ωρολογιακή βόμβα», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι στρατιώτες.

«Μπαίνεις στην καρδιά μιας κυρίαρχης χώρας· αν το φανταστεί κανείς αντίστροφα, θα ήταν σαν η Ρωσία ή η Κίνα να προσπαθούσαν να απαγάγουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι σε άλλη συγκυρία η αποστολή ίσως να μην είχε πραγματοποιηθεί ποτέ.