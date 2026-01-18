Το Metropolitan Detention Center (Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης) της Νέας Υόρκης, όπου κρατείται ο συλληφθείς από τις αμερικανικές δυνάμεις πρόεδρος της Βεζεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει μετατραπεί σε κέντρο κράτησης VIP προσωπικοτήτων και διασημοτήτων.

Πρόκειται για μια ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα τις υπόλοιπες, καθώς στους χώρους της κρατούνται κατηγορούμενοι για υποθέσεις μεγάλου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων προσωπικότητες από τον χώρο των οικονομικών, του θεάματος και του οργανωμένου εγκλήματος στην ίδια θεσμική τροχιά. Το κτίριο από μόνο του δεν έχει τίποτα το αξιοσημείωτο να επιδείξει, εν αντιθέσει με τα ονόματα των κρατουμένων που έχει «φιλοξενήσει», προσδίδοντας στο MDC μια σχεδόν μυθική υπόσταση στη φαντασία του κοινού.

Με τα χρόνια, το κέντρο έχει φιλοξενήσει ή έχει συνδεθεί άμεσα με υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, R. Kelly, Μάικλ Κόεν, Μάρτιν Σκρέλι και Γκισλέιν Μάξγουελ, Νικολάς Μαδούρο, Ελ Τσάπο, μεταξύ άλλων. Αυτή η συνύπαρξη έχει μετατρέψει το MDC σε μια σύγχρονη «γκαλερί αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων», έναν χώρο όπου το παγκόσμιο χρήμα, οι διασημότητες και το έγκλημα διασταυρώνονται για λίγο, πριν οι υποθέσεις τους μεταφερθούν στις δικαστικές αίθουσες και στις τελικές καταδίκες που θα κληθούν να εκτίσουν αλλού.