Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Τρίτη ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε ένας αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Aμερικανικό πετρελαιοφόρο προσεγγίστηκε από ιρανικά πολεμικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ – «Του έδωσαν εντολή να σταματήσει»

Νωρίτερα οπλισμένα ιρανικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με το The Wall Street Journal, που επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ιρανικά πολεμικά πλοία πλησίασαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ και του έδωσαν εντολή να σταματήσει, μια προκλητική κίνηση σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον ενισχύει τις δυνάμεις της στην περιοχή ενόψει πιθανής επίθεσης κατά του Ιράν» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Την είδηση μεταδίδει και το Reuters, που αναφέρει ότι αμερικανικό πλοίο προσεγγίστηκε από ιρανικά πολεμικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Iranian gunboats approached a U.S. oil tanker in Strait of Hormuz and ordered it to stop, a provocative move at a time when Washington is building up forces in the region for a possible strike on Iran https://t.co/MJ5xxfSbjO — The Wall Street Journal (@WSJ) February 3, 2026

Το σκάφος δεν εισήλθε στα εσωτερικά χωρικά ύδατα του Ιράν και συνοδεύτηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ αναφέρει η Maritime Risk Management Group Vanguard.

Η εφημερίδα επικαλείται την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech, η οποία σε μήνυμά της προς τους πελάτες της ανέφερε ότι έξι ιρανικά πολεμικά πλοία, οπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος 50 χιλιοστών, πλησίασαν το δεξαμενόπλοιο καθώς αυτό εισέρχονταν στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και το διέταξαν να σβήσει τις μηχανές του και να προετοιμαστεί για επιβίβαση. Το πλοίο, αντίθετα, αύξησε την ταχύτητά του και στη συνέχεια συνοδεύτηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Ιρανός πρόεδρος έδωσε εντολή στον ΥΠΕΞ να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, θα μπορούσαν να διεξαχθούν ήδη την Παρασκευή στην Τουρκία.

«Ζήτησα από τον υπουργό μου των Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το κατάλληλο κλίμα χωρίς απειλές ή παράλογες απαιτήσεις, να διεξαγάγει δίκαιες διαπραγματεύσεις (…) στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν στο Χ.

Το Reuters μεταδίδει επικαλούμενι περιφερειακό διπλωμάτη ότι το Ιράν επιδιώκει επίσης να αλλάξει το πεδίο των συζητήσεων της Παρασκευής, ώστε να εστιαζεται μόνο στο πυρηνικό θέμα, και δεν επιθυμεί την άμεση συμμετοχή των χωρών της περιοχής.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Δευτέρα, πεπεισμένος ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, έπειτα από πολλές ημέρες που οι δύο χώρες αντάλλασσαν απειλές.

Πηγή σε αραβική χώρα που έχει ενημερωθεί για την υπόθεση δήλωσε στο AFP ότι οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν – όπως επεσήμανε η πηγή-χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ομάν και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη, ενώ την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσει στις συνομιλίες ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Τραμπ.

ΥΠΕΞ Κατάρ: Συνεχίζονται πολύ εντατικά οι διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν

Το Κατάρ ανακοίνωσε αό την πλευρά του ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται “πολύ εντατικά” στην περιοχή για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, για τις οποίες η Τεχεράνη δήλωσε ότι προετοιμάζεται.

“Οι προσπάθειες συνεχίζονται πολύ εντατικά”, σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

“Εργαζόμαστε παράλληλα με όλους τους γείτονές μας και τις φιλικές χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε σήμερα”, διευκρίνισε, αναφέροντας την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία.

Το Σάββατο ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι συναντήθηκε με τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί στην Τεχεράνη και επανεξέτασε τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.