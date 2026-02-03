Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με πιθανή διεξαγωγή τους την Παρασκευή στην Τουρκία.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, οι συνομιλίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη την Παρασκευή στην Τουρκία.

«Ζήτησα από τον υπουργό μου των Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το κατάλληλο κλίμα χωρίς απειλές ή παράλογες απαιτήσεις, να διεξαγάγει δίκαιες διαπραγματεύσεις (…) στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, μετά από μια περίοδο έντασης και ανταλλαγής απειλών μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή σε αραβική χώρα που έχει γνώση των διεργασιών ανέφερε στο AFP ότι οι επαφές θα πραγματοποιηθούν χάρη στη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ομάν και της Τουρκίας, με ημερομηνία έναρξης την 6η Φεβρουαρίου στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο Axios και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο Αμπάς Αραγτσί θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη, ενώ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ.

Η πίεση προς την Τεχεράνη αυξάνεται από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Παρά τις προηγούμενες απειλές για στρατιωτική επέμβαση και την αποστολή αμερικανικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει «να καταλήξει σε συμφωνία» με το Ιράν.

«Οι χώρες της περιοχής ενεργούν ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή μηνυμάτων», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. «Έχουμε ανταλλάξει διάφορες απόψεις και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες κάθε σταδίου της διπλωματικής διαδικασίας, η οποία ελπίζουμε να αποφέρει αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό αφορά τη μέθοδο και το πλαίσιο» των συνομιλιών, πρόσθεσε.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Ιορδανία, με στόχο τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις διαπραγματεύσεις.

Το ζήτημα των πυρηνικών

Οι δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει. Προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν την άνοιξη του 2025 είχαν σταματήσει λόγω διαφωνιών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η Ουάσιγκτον ζητά τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού, ενώ η ιρανική πλευρά επιμένει ότι έχει δικαίωμα στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, βάσει της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT).

«Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ‘όχι πυρηνικά όπλα’ και εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό (…) Φυσικά, σε αντάλλαγμα αναμένουμε την άρση των κυρώσεων. Αυτή η συμφωνία είναι κατά συνέπεια εφικτή. Δεν μιλάμε για ανέφικτα πράγματα», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο CNN.

Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση αποκλείει οποιαδήποτε συζήτηση για τις αμυντικές και βαλλιστικές της δυνατότητες. Το Ιράν είχε υπογράψει το 2015 συμφωνία που περιόριζε αυστηρά τις πυρηνικές του δραστηριότητες, από την οποία όμως οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.