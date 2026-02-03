Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων που πλήττουν την Ιαπωνία. Μεταξύ των θυμάτων είναι μια γυναίκα 91 ετών, η οποία βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά στο σπίτι της. Η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για να συνδράμουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, όπου σε ορισμένες περιοχές το ύψος του χιονιού φτάνει τα 4,5 μέτρα.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας από τους υπουργούς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

Τραγωδία στην Αομόρι

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται η 91χρονη Κίνα Τζιν, η οποία εντοπίστηκε νεκρή κάτω από τρία μέτρα χιονιού μπροστά στο σπίτι της στην Αομόρι, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η στέγη του σπιτιού της κατέρρευσε λόγω του βάρους του χιονιού, προκαλώντας τον θάνατό της από ασφυξία. Δίπλα της βρέθηκε ένα φτυάρι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κρατική παρέμβαση και προειδοποιήσεις

Ο νομάρχης της Αομόρι Σοϊτσιρό Μιγιασίτα, δήλωσε ότι ζήτησε τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ανέλαβαν τον εκχιονισμό κατοικιών ηλικιωμένων πολιτών.

Όπως ανέφερε, τείχη χιονιού ύψους έως 1,83 μέτρων καλύπτουν την πρωτεύουσα του νομού, ενώ το διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Ο κίνδυνος ατυχημάτων, δυνητικά θανατηφόρων, για παράδειγμα εξαιτίας πτώσεων χιονιού από οροφές ή της κατάρρευσης κτιρίων, είναι άμεσος», προειδοποίησε ο νομάρχης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.