Η καλλιτέχνης Xie Rong θα παρουσιάσει στην Αθήνα μια περφόρμανς σωματομετρίας, χρησιμοποιώντας πηλό, σινική μελάνη και συνοδεία τζαζ αυτοσχεδιασμών.

Η Xie Rong, γεννημένη στο Τσενγκντού της Κίνας και εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από νεαρή ηλικία, εργάζεται ως σκηνοθέτης, περφόρμερ και κινηματογραφίστρια.

Στην καλλιτεχνική της εργασία συλλέγει φωνές, μνήμες, εικόνες και υλικά από τις πολιτισμικές της ρίζες και την καθημερινή της εμπειρία.

Μία περφόρμανς σωματομετρίας με πηλό, σινική μελάνη και τη συνοδεία τζαζ αυτοσχεδιασμών πρόκειται να παρουσιάσει στην Αθήνα η καλλιτέχνης Xie Rong.

Γεννημένη στο Τσενγκντού της Κίνας και εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από νεαρή ηλικία, εργάζεται ως σκηνοθέτης, περφόρμερ και κινηματογραφίστρια, συλλέγοντας φωνές, μνήμες, εικόνες και υλικά από τις πολιτισμικές της ρίζες και την καθημερινή της εμπειρία.

Μέσα από τη χρήση πηλού και μελάνης η Xie Rong δημιουργεί επί σκηνής ένα ζωντανό έργο τέχνης, το οποίο παράγεται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο το σώμα της και συνδυάζοντας κινέζικη καλλιγραφία, ζωγραφική, αφήγηση ιστοριών και το τραγούδι. Δύο μουσικοί της τζαζ ο Θύμιος Ατζακάς και ο Θοδωρής Ζιάρκας θα τη συνοδεύσουν με αυτοσχεδιασμούς τους στην περφόρμανς «Holding the Past» που παρουσιάζει στις 6 Φεβρουαρίου στον πολυχώρο ΦΙΑΤ.

– Πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση μεταξύ σωματικής εμπειρίας και προσωπικής ή συλλογικής ιστορίας στο έργο που θα παρουσιάσετε στην Αθήνα;

Αυτή τη στιγμή διαβάζω το βιβλίο Shang–Zhou: The Birth of Huaxia, το οποίο εξετάζει τη μετάβαση από τη δυναστεία των Σανγκ στη δυναστεία των Ζου και την ηθική αλλαγή που ακολούθησε. Περιγράφει πώς η ηγεσία των Ζου απομακρύνθηκε από την τελετουργική πρακτική των ανθρωποθυσιών που χαρακτήριζε τη θρησκεία του κράτους των Σανγκ καθιερώνοντας ένα πολιτικό και ηθικό σύστημα βασισμένο σε αυτό που αποδίδεται ως «αρετή» ή «ηθική εξουσία». Αυτό το πλαίσιο έγινε αργότερα θεμελιώδες για τη κομφουκιανική σκέψη.

Το βιβλίο περιγράφει με εντυπωσιακές λεπτομέρειες πώς το σώμα βρισκόταν κάποτε στο επίκεντρο της τελετουργικής εξουσίας — σκοτωνόταν, θάβονταν και ενσωματωνόταν σε τελετουργικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, προγόνων και θεών. Αυτό που με συγκινεί είναι η ιδέα ότι μια απλή ηθική στροφή — μια επιλογή προς την ηθική διακυβέρνηση — μετέτρεψε έναν πολιτισμό από την κυριαρχία μέσω του φόβου σε συστήματα διαμορφωμένα από τη μουσική, τα τελετουργικά, την κοινωνική τάξη και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Αθήνα, όπως και η Κίνα, είναι ένας αρχαίος πολιτισμός που διαμορφώθηκε από μακρές φιλοσοφικές και πολιτικές παραδόσεις. Όταν σκέφτομαι το χώμα ως κάτι που κρατά τα οστά των προγόνων, νιώθω ταυτόχρονα στοιχειωμένη και συγκρατημένη από αυτό. Στο έργο μου, το σώμα μου γίνεται ένα μικρό σημείο μέσα στο απέραντο συνεχές του χρόνου, του χώρου και της μνήμης.

Για μένα, η σχέση μεταξύ σώματος και ιστορίας δεν είναι συμβολική αλλά φυσική: το σώμα είναι ένα δοχείο κληρονομικής μνήμης, που φέρει τα ίχνη όσων έχουν ζήσει, κυβερνηθεί, επιβιώσει και θυμηθεί. Η παράσταση στην Αθήνα γίνεται ένας τρόπος να τοποθετήσω το σώμα μου σε αυτό το πολυεπίπεδο έδαφος της συλλογικής και προσωπικής ιστορίας — μια ήσυχη χειρονομία που εκφράζει την έννοια του ανήκειν, του αναστοχασμού και της συνέχειας.

– Ο τίτλος της περφόρμανς σας, «Holding the Past» (Κρατώντας το παρελθόν), υποδηλώνει μία πράξη διατήρησης. Πότε αυτό γίνεται βάρος ή μορφή αντίστασης;

Η λέξη στα κινεζικά (huáijiù) έχει μια σωματική έννοια. Huai σημαίνει να κρατάς ή να αγκαλιάζεις. Στις πρώιμες μορφές της, που βρέθηκαν σε οστά μαντείας, απεικονίζει ένα άτομο που κρατά κάτι κοντά στην καρδιά του, και εμφανίζεται σε λέξεις όπως «εγκυμοσύνη». Jiu σημαίνει «παλιό» ή «το παρελθόν». Στην αρχαία γραφή, συνδέεται με την κατοικία ή τη φωλιά — ένα μέρος που προσφέρει ασφάλεια και στέγη. Μαζί, η λέξη υποδηλώνει όχι μόνο την ανάμνηση, αλλά και το να κρατάς σωματικά αυτό που υπήρχε. Για μένα, γίνεται θέμα αξίας: τι επιλέγουμε να ονομάζουμε σπίτι, τι επιλέγουμε να ονομάζουμε ανθρωπότητα και τι επιλέγουμε να προστατεύουμε. Το να συγκρατείς το παρελθόν, το σώμα ή την κοινότητα δεν είναι μόνο μια πράξη φροντίδας, αλλά και ένας τρόπος διατήρησης και αμφισβήτησης του παρόντος.

– Πώς επηρεάζει το πολιτισμικό και κοινωνικό σας υπόβαθρο τη γλώσσα της καλλιτεχνικής σας πρακτικής;

Μεγάλωσα με την καλλιγραφία, τα λαϊκά τραγούδια και τις ιστορίες των προγόνων μου — μορφές που ζουν όχι μόνο ως αναφορές, αλλά και στους μυς, την αναπνοή και τη στάση του σώματός μου. Όταν κινούμαι, συχνά σχεδιάζω, όπως στην καλλιγραφία: το σώμα γίνεται πινέλο και χαρτί, και το νόημα αναδύεται μέσω της πίεσης, του ρυθμού και της παύσης και όχι μέσω της εξήγησης. Καθώς ζω και εργάζομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο έμαθα μια άλλη γλώσσα, τη γλώσσα της διαμόρφωσης, του διαλόγου και της δημόσιας ομιλίας. Η πρακτική μου γίνεται μια συνεχής πράξη μετάφρασης μεταξύ σιωπής και λόγου, τελετουργίας και σύγχρονης πολιτικής, οικειότητας και έκθεσης.

Ως Κινέζα που εργάζεται σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, έχω συνείδηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα ερμηνεύεται ως έμφυλο, ριζοσπαστικοποιημένο και πολιτικοποιημένο. Αυτό διαμορφώνει την επιλογή των υλικών μου — μελάνι, νερό, πηλός, μαλλιά — ουσίες που φέρουν τόσο πολιτισμική μνήμη όσο και φυσική ευπάθεια. Η γλώσσα της περφόρμανς μου είναι ενσώματη και όχι μόνο προφορική: διαμορφώνεται από τη μετανάστευση, τη μητρότητα, τη διδασκαλία και τη συνεργασία. Γίνεται μια μορφή ακρόασης όσο και ομιλίας . Ένας τρόπος να συγκρατείς πολλαπλές ιστορίες μέσα σε μια ενιαία, ζωντανή χειρονομία.

– Πώς οι αυτοσχεδιασμοί των μουσικών Θύμιου Ατζάκα και Θοδωρή Ζιάρκου συμμετέχουν στην αθηναϊκή σας παράσταση;

Τα τελευταία επτά χρόνια, συνεργάζομαι στενά με μουσικούς για τις αυτοσχεδιαστικές ενθέσεις τους στις περφόρμανς μου. Με ελκύει το ούτι του Θύμιου Ατζάκα για την πολυεπίπεδη ιστορία του και η αφετηρία του Θοδωρή Ζιάρκου στις λαϊκές παραδόσεις και τον αυτοσχεδιασμό. Για μένα, μοιάζουν με ξύλο , σαν δέντρα που στέκονται στο δωμάτιο, ριζωμένα στη γη, μεταφέροντας δονήσεις μέσω του σώματος. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στην παράσταση, αλλά αισθάνομαι ότι θα ξεδιπλωθεί ένα ταξίδι. Μια συνομιλία που θα ταξιδέψει μέσα από τον κοινό μας χώρο.

Δεν παίζω κανένα μουσικό όργανο και δεν ξέρω να διαβάζω μουσική. Η σχέση μου με τον ήχο ξεκινάει από τη δημιουργία. Ο πατέρας μου κατασκευάζει κινεζικά μουσικά όργανα, όπως το pipa, το erhu και το guqin. Ήταν ένας πολύ ταλαντούχος κατασκευαστής που κάποτε ονειρευόταν να προσθέσει ηλεκτρικά στοιχεία για να φέρει αυτές τις παραδοσιακές μορφές στο παρόν. Αλλά η ζωή πήρε μια διαφορετική τροπή. Συχνά σκέφτομαι ότι αν είχε περισσότερο χρόνο, πόρους και υποστήριξη, ίσως η ζωή του να μην είχε τελειώσει τόσο νωρίς. Στην κινεζική σκέψη, το ξύλο και η γη είναι ζωντανές δυνάμεις, όχι απλά υλικά. Τα έγχορδα όργανα ξεκινούν ως δέντρα, ως γη, ως ανάσα που κρατιέται μέσα σε ένα κοίλο σώμα.

Το ούτι και η πίπα μοιράζονται ένα μακρύ ταξίδι στην Κεντρική Ασία και τον Δρόμο του Μεταξιού, διαμορφωμένο από αιώνες πολιτισμικών ανταλλαγών. Κάποτε μου είπαν μια λαϊκή ιστορία από τη Μέση Ανατολή για το ούτι: ότι ο Λάμεχ κρέμασε το πτώμα του νεκρού γιου του από ένα δέντρο και, όταν απέμεινε μόνο ο σκελετός, η κοίλη καμπύλη του κορμού ενέπνευσε το αχλαδόσχημο όργανο διαμορφώνοντας το ούτι ως ένα δοχείο μνήμης. Αυτή η εικόνα μου έχει μείνει: ο ήχος που γεννήθηκε από την απώλεια και η μουσική ως τρόπος διατήρησης αυτού που έχει εξαφανιστεί.

INFO

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα, η καλλιτέχνις θα πραγματοποιήσει ένα βιωματικό σεμινάριο πάνω στην πρακτική της το Σάββατο 07.02 και την Κυριακή 08.02 στον χώρο τέχνης REVMA. Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στο m.r.p.workshops@gmail.com και στο Movement Research Project.

Holding the Past, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο ΦΙΑΤ, Φαλήρου 97, Αθήνα 117 41. Στις 21.00 Κόστος Εισιτηρίου Προπώληση : 15,00 € & 12,00 € (μειωμένο). Ομαδικά Εισιτήρια (10+ άτομα): 10,00€ Ταμείο : 20,00€ Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/holding-the-past_sp_2145853.html

Κρατήσεις εισιτηρίων – πληροφορίες : 6987933045 (whatsΑpp –viber –mobile)