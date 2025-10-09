Στον Ούγγρο λογοτέχνη, Λάσλο Κρασναχορκάι απενέιμε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας.

BREAKING NEWS The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και έχει αξία 11 εκατομμύρια κορώνες (1,2 εκατομμύρια δολάρια). (1 δολάριο = 9,3420 σουηδικές κορώνες).

Υπενθυμίζεται πως το Νόμπελ Λογοτεχνίας έχει αποδοθεί 117 φορές από το 1901, σε 121 άτομα.

Η γηραιότερη λογοτέχνις που κέρδισε το βαρύτιμο βραβείο είναι η Ντόρις Λέσλινγκ, το 2007, σε ηλικία 87 ετών

