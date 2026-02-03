59χρονος δέχθηκε επίθεση από τη σύντροφό του, η οποία του δάγκωσε το αυτί και του έκοψε κομμάτι, μετά από καυγά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η σύντροφος του 59χρονου συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου ένας 59χρονος άνδρας κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην αστυνομία, η συνομήλικη σύντροφός του, ύστερα από έντονο καβγά, τον δάγκωσε στο αυτί, κόβοντάς του κομμάτι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα συνελήφθη από τις αρχές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.