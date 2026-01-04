Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναζήτηση του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων Σερρών, ο οποίος αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε καλύβα κυνηγών, σε υψόμετρο άνω των 1.400 μέτρων, στο όρος Μπέλλες.

Η σορός του Κωνσταντίνου Γκίνη βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη και έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε ημίγυμνος, ενώ τα ρούχα του βρέθηκαν λίγα μέτρα πιο πέρα. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο.

Το πτώμα εντόπισαν κυνηγοί, μέλη του ΟΦΚΑΘ, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν στην περιοχή για την περισυλλογή της σορού και τη συγκέντρωση στοιχείων που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η οικογένεια του 45χρονου αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών αναλύσεων, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του.

Τα ευρήματα από το smartwatch

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το smartwatch του, ο διοικητής φαινόταν ιδιαίτερα ανήσυχος τις τελευταίες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του. Κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ, ενώ τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρχές εντόπισαν μέσω του cloud μια διαδρομή στο βουνό που δεν συνήθιζε να ακολουθεί, γεγονός που εξετάζεται ως κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα.

Το σημείωμα που βρέθηκε

Όπως αποκάλυψε το thestival.gr, οι αρχές βρήκαν σημείωμα σε τσέπη σακακιού του, στο οποίο ο 45χρονος είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου και των δύο παιδιών του, προσθέτοντας δίπλα σε καθένα τη λέξη «σε αγαπώ». Το σημείωμα δεν έφερε ημερομηνία και εκτιμάται ότι το είχε αφήσει για να το βρει η σύζυγός του.