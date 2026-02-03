Μάρτυρας κατέθεσε ότι κατά την πτήση προς τη Γερμανία, η 16χρονη Λόρα καθόταν δίπλα σε έναν νεαρό άνδρα με μακριά μαλλιά.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς για τη Γερμανία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτότητα και τη σχέση της με τον άνδρα αυτόν.

Αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν γνώριζε ο άνδρας τη Λόρα πριν το ταξίδι, αν παρέμειναν μαζί στη Γερμανία και γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στις Αρχές.

Νέα τροπή λαμβάνει το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, καθώς μάρτυρας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης της προς τη Γερμανία, δίπλα της καθόταν ένας νεαρός άνδρας.

«Όταν σηκωθήκαμε, το παιδί αυτό άλλαξε και πήγε με την κοπέλα και έκατσαν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας της υπόθεσης.

Η Αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι η Λόρα ταξίδεψε αεροπορικώς για τη Γερμανία. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι ποιος είναι ο άνδρας με τα μακριά μαλλιά που φέρεται να τη συνόδευε. Την γνώριζε από πριν ή γνωρίστηκαν στο αεροδρόμιο; Και τι συνέβη μετά την άφιξή τους;

Μαρτυρίες από τη Φρανκφούρτη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο «Live News», η Λόρα εθεάθη στη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί.

«Με ένα αγόρι, γύρω στα 25, την πρόσεξα όταν περάσαμε τον σταθμό της Φρανκφούρτης. Στην επόμενη στάση μιλούσαν γερμανικά και είδα καθαρά το πρόσωπό της», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του νεαρού άνδρα, τη συμπεριφορά του στο αεροδρόμιο και κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ερευνούν αν πρόκειται για τακτικό ταξιδιώτη. Παρά ταύτα, δεν αναμένονται σημαντικά στοιχεία από την αεροπορική εταιρεία.

Η μαρτυρία του ετεροθαλούς αδερφού

Ο ετεροθαλής αδερφός της αγνοούμενης και η μητέρα του μίλησαν αποκλειστικά στο «Live News», σχεδόν έναν μήνα μετά την εξαφάνιση. Περιέγραψαν τη δική τους οπτική για τη 16χρονη και απηύθυναν έκκληση να επικοινωνήσει με τους δικούς της.

Εκτιμούν ότι, αν η Λόρα βρίσκεται στη Γερμανία, πιθανότατα δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Πιστεύουν ότι κάποιοι τη στηρίζουν και την ενθαρρύνουν να παραμείνει μακριά από την οικογένειά της.

«Νομίζω πως αν η Λόρα κρύβεται, τότε δεν θέλει να επιστρέψει. Ξέρει πού μένω, αλλά δεν έρχεται. Ήξερε ότι αν ερχόταν σε εμένα, θα την παρέπεμπα στους γονείς της», ανέφερε η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού.

Ο ίδιος ο αδερφός δήλωσε πως δεν είχε ποτέ στενή σχέση μαζί της, αλλά είναι πρόθυμος να τη βοηθήσει. «Την τελευταία φορά που την είδα, ήταν 13 χρονών. Το μόνο που θα ήθελα είναι να της στείλουμε ένα μήνυμα: «Λόρα, ξέρεις πού μπορείς να με βρεις, είμαι εδώ»», είπε χαρακτηριστικά.

Το σπίτι όπου ζούσε παλαιότερα η οικογένεια στο Αμβούργο βρίσκεται κοντά στο διαμέρισμα του ετεροθαλούς αδερφού και της μητέρας του, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είχαν συχνές επαφές με τη 16χρονη.

«Η Λόρα έλεγε ψέματα», μου έλεγε ο πατέρας της

Η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρας τής είχε πει πως η κόρη του συνήθιζε να λέει ψέματα και ότι δεν της επέτρεπαν τα πάντα. «Ξέρετε, στην ηλικία της τα παιδιά θεωρούν ότι είναι ενήλικες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι», είπε.

Η ίδια εκτιμά ότι η 16χρονη είχε οργανώσει το ταξίδι της ύστερα από επαφές μέσω διαδικτύου. «Πιστεύω ότι γνώρισε άτομα που της έκαναν πλύση εγκεφάλου, ίσως της είπαν ότι «δεν χρειάζεται να εμπλακούν οι γονείς σου» ή ότι «θα σε βοηθήσουμε εμείς»», ανέφερε.

«Κάποιοι την παρακίνησαν να το κάνει. Μόνη της, δύσκολα θα έπαιρνε τέτοιο ρίσκο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διαδικτυακές ομάδες που προσεγγίζουν νέους με παρόμοιο τρόπο.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι πρώτες έρευνες στο Αμβούργο, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του «Live News» Ρία Τσοχαντάρη, δεν απέδωσαν καρπούς. Η μητέρα του ετεροθαλούς αδερφού ανέφερε ότι η Λόρα ήταν απομονωμένη και περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο κινητό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας συνεχίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Οι γονείς της παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ ο ετεροθαλής αδερφός της δηλώνει πως ουσιαστικά δεν τη γνώρισε ποτέ.

Μαρτυρία για την οικογένεια της Λόρας

Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε μια «πολύ κλειστή και απομονωμένη» οικογένεια. Όπως είπε, ο πατέρας της 16χρονης είχε εκφράσει φόβους ότι «τον ακολουθούν» και ότι ένιωθε απειλή, λίγο πριν αποφασίσουν αιφνιδιαστικά να μετακομίσουν.

«Ζούσαν πολύ κλεισμένοι, εκείνος φοβισμένος, είχε πάρει κι έναν μεγάλο σκύλο για φύλακα. Κάποια στιγμή είπε σε γείτονα ότι τον παρακολουθούν. Ίσως να υπερέβαλε, αλλά αυτό είπε», ανέφερε η γυναίκα.

Η ίδια τόνισε ότι η μητέρα της Λόρας ήταν «εμφανώς εκφοβισμένη», ήσυχη και υποτακτική. «Ήταν μια πολύ εκφοβισμένη γυναίκα… εκείνος ήταν πολύ αυταρχικός», είπε χαρακτηριστικά.

«Συνεχίστε να ψάχνετε»

Ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, εμφανίστηκε εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νέα πληροφορία. Στην ερώτηση αν γνωρίζει κάτι νεότερο, απάντησε κοφτά: «Όχι, τίποτα καινούριο».

Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει αν η κόρη του κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa, απάντησε ενοχλημένος: «Τι θέλετε; Τι θέλετε;». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε τη Λόρα;».

Κλείνοντας τη συνομιλία, φέρεται να είπε: «Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε».