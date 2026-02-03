Συνεχίζουν να έρχονται στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας που ακόμα να αγνοείται. Η ΕΛΑΣ, στη φωτογραφία που ακολουθεί και παρουσιάζει το in, ενημερώθηκε επίσημα από την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό το Αμβούργο, στις 17:35 της 8ης Ιανουαρίου.

Στο φως το εισιτήριο που έβγαλε η Λόρα

Όπως αποκαλύπτεται, οι γονείς της Λόρας ενημερώθηκαν από την ΕΛΑΣ ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο για Φρανκφούρτη από τουριστικό πρακτορείο της Ομόνοιας και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό βίντεο.

Το Star παρουσίασε φωτογραφία του αεροπορικού εισιτηρίου που φέρει το όνομα της ανήλικης, το οποίο αποκαλύπτει ότι η πτήση αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Φρανκφούρτη, στις 17:35 το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε πως η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στην αστυνομία ότι πράγματι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η εταιρεία απάντησε στην ΕΛΑΣ μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της και σημειώνοντας ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου τόνισε πως, παρά την αναφορά ότι η ζωή της Λόρας βρισκόταν σε κίνδυνο, η αεροπορική εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στα επανειλημμένα αιτήματα των αρχών.

Ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης με συνδρομή έδωσε η 16χρονη για να αγοράσει εισιτήριο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το email που έδωσε η ανήλικη στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας παρέπεμπε σε προφίλ χρήστη του Facebook που ζει στην Φρανκφούρτη. Μετά από μήνυμα της εκπομπής στο συγκεκριμένο προφίλ, ο τόπος διαμονής άλλαξε σε Βιέννη.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Live News αποκάλυψε πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της, είναι από ελβετική εταιρεία(@protomail.com), η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Πρόκειται για μία εταιρεία έδρα τη Γενεύη, η οποία ιδρύθηκε το 2014 ενώ το όνομα που χρησιμοποιεί η 16χρονη στο email αντιστοιχεί σε μία Ουκρανή ηθοποιό.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο. Επίσης, η εταιρεία Lufthansa δεν απάντησε αν η 16χρονη τελικώς μπήκε στην πτήση, αλλά οι γερμανικές αρχές απάντησαν χθες ότι πράγματι μπήκε στην πτήση.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

Αυτό το ίδρυμα μπορεί να τη φιλοξενήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς. Υποβλήθηκε ερώτημα στο ίδρυμα της Φρανκφούρτης, και η απάντηση ήταν πως η 16χρονη δεν βρίσκεται εκεί.