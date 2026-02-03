Η 16χρονη Λόρα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου 2026, πριν από τη δήλωση εξαφάνισής της από τους γονείς της, , όπως επιβεβαίωσε η ΕΛ.ΑΣ. μέσω της Lufthansa

Η αεροπορική εταιρεία Lufthansa απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, επιβεβαιώνοντας το ταξίδι της ανήλικης.

Στη Γερμανία έχει ταξιδέψει η 16χρονη Λόρα, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ΕΛ.ΑΣ.. Η εξέλιξη αυτή ρίχνει φως στην υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πέντε αιτήματα και καθυστέρηση 25 ημερών, επιβεβαιώνοντας ότι η Λόρα ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από τη δήλωση εξαφάνισής της από τους γονείς της.

Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς συνοδό ή εμπόδιο, καθώς οι κανονισμοί της εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν μόνα τους.

Την ίδια στιγμή, στο αεροδρόμιο δεν είχε εκδοθεί ειδοποίηση αναζήτησης, αφού η οικογένεια δεν είχε ακόμη ενημερώσει τις αρχές για την απουσία της.

Η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρηση της 16χρονης για τη Φρανκφούρτη, στις 19:30 της ίδιας ημέρας, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα Κωνσταντία Δημογλίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από τη Lufthansa, παρά το γεγονός ότι είχε δηλωθεί πως η ζωή της Λόρα βρισκόταν σε κίνδυνο. Όπως σημείωσε, η εταιρεία δεν έχει ακόμη απαντήσει πλήρως στο σχετικό αίτημα των αρχών.«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Tόνισε επίσης ότι, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης επεσήμανε ότι:«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του» και πρόσθεσε ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι, η 16χρονη Λόρα είχε φύγει από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου 2026 και η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας μέρας γεγονός που σημαίνει ότι η ανήλικη έφτανε στη Γερμανία όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές αρχές.