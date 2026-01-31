Η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα εξακολουθεί να αγνοείται για 23η ημέρα, με τις αρχές να ερευνούν νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή της.

Πληροφορίες αποκαλύπτουν πως η Λόρα φέρεται να ταξίδεψε στη Γερμανία την ίδια ημέρα που έγινε η πρώτη καταγραφή της εξαφάνισης της, πριν το όνομά της συμπεριληφθεί επισήμως στη λίστα των εξαφανισμένων.

Ένα ντοκουμέντο που την καταγράφει σε ταξιδιωτικό γραφείο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πορεία έρευνας των Αρχών.

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα ρίχνουν φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Η ανήλικη παραμένει άφαντη για 23η ημέρα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και καταγραφές, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα ίχνη της. Οι τελευταίες αποκαλύψεις δείχνουν ότι η Λόρα είχε ήδη ταξιδέψει στη Γερμανία, πριν ακόμη δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», η 16χρονη εμφανίζεται σε βίντεο από ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια, όπου αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, στις 8 Ιανουαρίου. Το ντοκουμέντο θεωρείται καθοριστικό για την πορεία των ερευνών.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου επιβεβαίωσε ότι η Λόρα βρέθηκε εκεί μεταξύ 11:27 και 11:46 το πρωί. «Ήταν βιαστική και αγχωμένη. Ζήτησε εισιτήριο για την ίδια μέρα, πλήρωσε με μετρητά και έφυγε», ανέφερε, προσθέτοντας πως ταξίδεψε μόνη της και ότι τα στοιχεία στο διαβατήριο ήταν δικά της.

Όπως είπε, η ανήλικη δεν φαινόταν κάτω των 18 ετών. «Έμοιαζε μεγαλύτερη, γύρω στα 20-25. Ήταν ντυμένη και βαμμένη έτσι που δεν μας κίνησε υποψίες», τόνισε, εξηγώντας πως η πτήση πραγματοποιήθηκε με τη Lufthansa περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

Το ντοκουμέντο και οι τελευταίες κινήσεις της

Στο βίντεο, η Λόρα φαίνεται νευρική, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο και πληρώνοντας με μικρά δεμάτια χαρτονομισμάτων.

Ζήτησε από τον υπάλληλο να τη βοηθήσει να καλέσει ταξί μέσω εφαρμογής και φωτογράφισε την οθόνη του κινητού του πριν αποχωρήσει. Αυτή είναι η τελευταία επιβεβαιωμένη εικόνα της.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου παρουσίασε στην κάμερα το email με το boarding pass που στάλθηκε στη Λόρα στις 11:40 το πρωί της ίδιας ημέρας, λίγο πριν ενημερωθούν οι Αρχές για την εξαφάνισή της.

Η μαρτυρία της χρυσοχόου

Μία ακόμη μάρτυρας, χρυσοχόος στο κέντρο της Αθήνας, δήλωσε ότι συνάντησε τη Λόρα λίγες ώρες πριν αναχωρήσει. «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό», ανέφερε η γυναίκα, περιγράφοντας την ανήλικη ως αγχωμένη και με σπαστά ελληνικά. Όταν αρνήθηκε, η Λόρα της ζήτησε να της καλέσει ταξί, κρατώντας το κινητό της στα χέρια.

Η χρυσοχόος ειδοποίησε αργότερα την Αστυνομία, όταν αναγνώρισε το πρόσωπο της 16χρονης από δημοσιεύματα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η Λόρα μπήκε σε ταξί που βρισκόταν κοντά στο κατάστημα.

Οι έρευνες των Αρχών και η διεθνής συνεργασία

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν η Λόρα πιθανότατα βρισκόταν ήδη σε πτήση ή είχε φτάσει στη Γερμανία. Όπως ανέφερε, η Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι, επικαλούμενη εσωτερικούς κανονισμούς.

Δεν έχει εντοπιστεί καμία ενεργοποίηση του κινητού της στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μαρτυρία γυναίκας ελληνικής καταγωγής που υποστήριξε ότι την είδε σε σταθμό του μετρό στο Βερολίνο. Η μαρτυρία, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης βιντεοληπτικού υλικού.

Η γυναίκα φέρεται να άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ». Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται μέσω Europol με τις γερμανικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό της.

Η έκκληση του ετεροθαλούς αδελφού της

Από το Αμβούργο, όπου ζει μόνιμα, ο ετεροθαλής αδελφός της 16χρονης απευθύνει έκκληση για πληροφορίες.

«Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή αν της έχει συμβεί κάτι», δήλωσε, εκφράζοντας την αγωνία της οικογένειας που περιμένει απαντήσεις.