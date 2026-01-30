Αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Υπενθυμίζεται ότι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την εξαφάνισή της έκανε, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ». Όπως αποκάλυψε, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ προκύπτει πως η 16χρονη κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της.

Μόλις ήρθε στην Αθήνα, πήγε σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, και αφού πούλησε τα χρυσαφικά, έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη και μάλιστα με πτήση της Lufthansa.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, παιδιά κάτω των 18 ετών, αλλά πάνω από 16, μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες και να μπουν στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ίσως κάποιος την βοηθούσε.

Όπως μάλιστα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 16χρονη πιθανόν δεν πέρασε από έλεγχο check-in.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείου

«Ήταν 11:40 όταν πέρασε από εμάς. Ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, την ίδια μέρα. Είχε διαβατήριο, γερμανικό νομίζω ήταν. Πλήρωσε με μετρητά. Έβγαλε από εμάς το εισιτήριο και έφυγε αμέσως για το αεροδρόμιο. Ήθελε να φύγει το συντομότερο. Ήταν μόνη της, φόραγε μαύρα ρούχα. Δεν μας έδωσε τηλέφωνο. Το εισιτήριο έκανε περίπου 200 ευρώ», είπε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου.

Στο «μικροσκόπιο» η κάθε κίνηση της 16χρονης

Η 16χρονη Λόρα παραμένει αγνοούμενη και οι δικοί της άνθρωποι προσεύχονται να είναι καλά.

Σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές περιμένουν, όπως λένε, ένα σημάδι ζωής του παιδιού τους. 23 μέρες μετά την εξαφάνιση, οι μαρτυρίες που αξιολογήθηκαν και οι αναλύσεις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, δεν έδωσαν απαντήσεις στους γρίφους.

Τι συνέβη από τη στιγμή που η ανήλικη έφτασε από την Πάτρα στην Αθήνα; Πού βρήκε καταφύγιο εκείνες τις πρώτες ώρες και γιατί φρόντισε να κρύψει τα ίχνη της; Βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα ή μήπως κατάφερε να ταξιδέψει στο εξωτερικό;

Σε βίντεο με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου, διακρίνεται ένα κορίτσι να μπαίνει σε κατάστημα της περιοχής του Ζωγράφου και να ρωτά τον ιδιοκτήτη πού βρίσκονται οι θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν το βίντεο και καθάρισαν ακόμα περισσότερο την εικόνα. Τότε οι γονείς της 16χρονης αρνήθηκαν πως αυτό το κορίτσι είναι η κόρη τους.

Μετά τις εκκλήσεις του πατέρα της 16χρονης στο Live News, η σύζυγός του μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με μάτια βουρκωμένα. Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

Η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας προσπαθεί να βρει εξήγηση για τις κινήσεις της κόρης της. Μιλά για ένα παιδί ευαίσθητο που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, που ένιωθε πίεση από τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής σε μια χώρα που δεν είχε μεγαλώσει.

Η 16χρονη φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στο περιβάλλον της πως οι γονείς της ήταν αυστηροί. Δεν την άφηναν, όπως έλεγε, να ζήσει με τον τρόπο που ήθελε. Ορισμένοι Φίλοι της ήξεραν, πως η Λόρα επιθυμούσε να επιστρέψει στη Γερμανία…

Η 16χρονη αγνοούμενη έφτασε στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, αλλά ποτέ δεν έδειξε να προσαρμόζεται.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές, με τους γονείς της αγνοούμενης να ευελπιστούν πως όλο αυτό που ζουν το τελευταίο διάστημα θα έχει σύντομα αίσιο τέλος.