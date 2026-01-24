«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη».

Η ίδια δηλώνει πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα», είπε.

Δακρύζει καθώς προσπαθεί να βάλει σε σειρά τις σκέψεις και τους φόβους της.

«Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση».

Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι. Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν».

Για όσα ακούγονται από φίλους της Λόρας, πως καταπιεζόταν από την οικογένειά της και ζούσε δύσκολες στιγμές, η μητέρα της δηλώνει βαθιά πληγωμένη. Επιμένει πως τίποτα από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Τα τελευταία ίχνη

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ο οποίος έδωσε τη σαφή εικόνα του θρίλερ.

«Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα τέλμα. Αναζητούμε συνεχώς ένα στοιχείο, κάτι μικρό, που θα μας οδηγήσει κάπου. Γνωρίζουμε ότι η εκπομπή σας αντιμετωπίζει την υπόθεση με το ίδιο πρίσμα που τη βλέπουμε κι εμείς με έναν και μοναδικό στόχο – να βρεθεί το παιδί. Αυτόν υπηρετώ κι εγώ, βοηθώντας την οικογένεια», ανέφερε ο δικηγόρος.

Όπως εξήγησε, υπάρχει καθημερινή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, από την οποία προέρχεται και η επίσημη εικόνα των γεγονότων.

«Το κορίτσι ξεκίνησε από την Πάτρα με ταξί. Ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει στην οδό Αιγίου, στου Ζωγράφου, όμως κατέβηκε λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό κινητό, δεν υπάρχει στίγμα».

Το τελευταίο βέβαιο ίχνος της εντοπίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, στις 10 και 11 Ιανουαρίου.

Κάμερα ασφαλείας την έχει καταγράψει να εισέρχεται σε καφετέρια της περιοχής και να ζητά τον κωδικό wi-fi.

Ο κ. Μπενετάτος αποκαλύπτει πως όταν έφυγε από την Πάτρα, η ανήλικη είχε μαζί της κινητή συσκευή με δύο κάρτες SIM.

«Οι γονείς είναι μια κανονική, δεμένη οικογένεια και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα. Μοιράζονται την ίδια αγωνία, τον ίδιο πόνο. Όλα αυτά είναι ψευδή και ανυπόστατα. Δεν υπήρχαν καβγάδες. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη δική τους αγωνία και τον δικό τους πόνο και τώρα καλούνται να αντικρούσουν φήμες και σενάρια. Ακούστηκαν πράγματα από ανήλικα παιδιά. Λόγια που μεταφέρονται εύκολα αλλοιωμένα, παρεξηγημένα, χωρίς να μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ασφαλή βάση για συμπεράσματα».

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης στις «Εξελίξεις Τώρα»

Νέες πληροφορίες από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο

Η Λόρα παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ το Amber Alert πήρε νέα παράταση με εισαγγελική εντολή.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως η αστυνομία εκτιμά πως η Λόρα βρίσκεται στη ζωή και δεν της έχει συμβεί κάτι.

Επίσης, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία που ήθελε την 16χρονη στις 20 Ιανουαρίου να βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ, σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Υπήρξε κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου ζητήσαν κάμερες από εκείνο το σημείο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι η εικονιζόμενη στις κάμερες είναι η Λόρα.

Όσον αφορά τις πληροφορίες για μία φίλη της 16χρονης, την Άννα, οι Αρχές δεν ξέρουν αν είναι κάποιο πραγματικό πρόσωπο ή είναι κάποιο δημιούργημα της φαντασίας ή ακόμα και κάποιο δημιούργημα που εξυπηρέτησε τη δική της σκοπιμότητα για να υποβοηθηθεί στην εξαφάνιση, με το δεδομένο, ότι όταν φτάνει στου Ζωγράφου, εικονίζεται να περιφέρεται και δεν φαίνεται να την περιμένει κάποιος άντρας, ή κορίτσι.

