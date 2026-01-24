Το «Φως στο Τούνελ» διεξάγει έρευνα για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου στο Ρίο Πάτρας.

Η μητέρα της Λόρας, Βαλεντίνα, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη τηλεόραση μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και απευθύνεται συγκινημένη στο παιδί της.

Τα ίχνη της ανήλικης μαθήτριας λιγοστεύουν όσο περνούν οι ημέρες, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη της.

Έχουν περάσει 17 ημέρες από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» να συνεχίζει την αθόρυβη αλλά εις βάθος έρευνα που διεξάγει από την πρώτη στιγμή.

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται σήμερα η 16χρονη μαθήτρια παραμένουν πολλά, ωστόσο τα ίχνη της λιγοστεύουν όσο περνούν οι ημέρες, αυξάνοντας την αγωνία της οικογένειας και των Αρχών. Η μητέρα της, Βαλεντίνα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στον τηλεοπτικό φακό της εκπομπής του MEGA και «έσπασε» τη σιωπή της. Με δάκρυα στα μάτια, απηύθυνε συγκινητική έκκληση προς την κόρη της: «Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Η μητέρα δηλώνει, πως δεν γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται η κόρη της, ούτε αν κάποιος τη βοήθησε να φύγει. Συγκινημένη, προσπαθεί να βάλει σε τάξη τις σκέψεις και τους φόβους της, αναζητώντας απαντήσεις.

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει, να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει, ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο, όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά, τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη, αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… Ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω» είπε χαρακτηριστικά.