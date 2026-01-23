Η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εστιάζουν σε μια κοπέλα ουκρανικής καταγωγής, που ήταν συμμαθήτρια της εξαφανισμένης.

Η Λόρα και η ουκρανικής καταγωγής μαθήτρια γνωρίστηκαν στο σχολείο και είχαν σχέση που φαίνεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των αρχών.

Ο πατέρας της συμμαθήτριας αποκάλυψε στο «Live News» τις περιγραφές της Λόρας σχετικά με τη σχέση της με αυτή την κοπέλα, όπως τις ανέφερε στις φίλες της.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα συνεχίζεται, καθώς στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης με άτομα από το περιβάλλον της. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, ενώ η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται.

Μυστήριο με φίλη της από την Ουκρανία

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής, με την οποία η Λόρα είχε γνωριστεί και φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο. Η φιλία τους φαίνεται πως είχε απασχολήσει και το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης.

Ο πατέρας συμμαθήτριας της Λόρας αποκάλυψε στο «Live News» ότι η ανήλικη ανέφερε συχνά αυτή τη φίλη της, περιγράφοντάς την ως κορίτσι από το εξωτερικό, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 16χρονη φέρεται να είχε πει στις φίλες της ότι οι γονείς της δεν είχαν συμπαθήσει τη συγκεκριμένη κοπέλα, ονόματι Άννα, και για αυτό δεν την άφηναν να κάνει στενή παρέα μαζί της.

«Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν την εμπόδιζαν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Μας είπε ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία δεν την άφηναν να κάνει παρέα, χωρίς να εξηγεί τον λόγο», κατέθεσε φίλη της Λόρας.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε πως η ανήλικη είχε αγοράσει δώρα για τη φίλη της Άννα, ενώ όταν κάλεσε ταξί, είπε ότι το έκανε για εκείνη, η οποία ήταν ενήλικη και ήθελε να ταξιδέψει στην Αθήνα για να δει τη γιαγιά της.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η Αστυνομία εξετάζει δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας ώστε να οργανώσει τη φυγή της χωρίς να εγείρει υποψίες. Το δεύτερο, ότι η Άννα όντως υπάρχει και η Λόρα διέγραψε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

«Η Λόρα είχε αφήσει μία τσάντα με δύο-τρία πράγματα στην κόρη μου, η οποία τα πήρε στο σχολείο εκείνη την ημέρα, όπως της ζήτησε η Λόρα», ανέφερε ο πατέρας φίλης της ανήλικης.

Σε αδιέξοδο οι έρευνες

Παρά τις εντατικές προσπάθειες, οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι γονείς της επισκέπτονται καθημερινά την Ασφάλεια, ενώ η μητέρα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κόρη της μετά την εξαφάνιση.

Όπως αναφέρουν, δεν γνωρίζουν με ποιον συνομιλούσε η Λόρα στο διαδίκτυο, παρότι είχαν επιχειρήσει να ελέγξουν το κινητό της. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού βρίσκεται η 16χρονη.