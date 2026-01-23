Συνεχίζεται η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, που χάθηκαν τα ίχνη της από τις 8 Ιανουαρίου στην Πάτρα, χωρίς τον εντοπισμό της μέχρι σήμερα.

Ο Μάνος Σφακιανάκης, πρόεδρος του CSI Institute, τόνισε τη σημασία της διερεύνησης των ψηφιακών ιχνών και του ανοίγματος των λογαριασμών social media της Λόρας για τις έρευνες εντοπισμού της.

Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμη την ανήλικη, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν βρίσκεται στην Ελλάδα ή έχει φύγει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μαρτυρία ότι εθεάθη στο Βερολίνο δεν επιβεβαιώνεται.

Ο πρόεδρος του CSI Institute («Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια»), Μανώλης Σφακιανάκης, μίλησε στα «ΝΕΑ» για τη σημασία που έχει η διερεύνηση των ψηφιακών ιχνών της Λόρας και το άνοιγμα των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της.

Η σημασία των ψηφιακών δεδομένων

«Ξεκινάω ιστορικά λίγο γιατί έχω διαχειριστεί αρκετές υποθέσεις με εξαφανίσεις και θα σας πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή μία εξαφάνιση ενός παιδιού, όπως το είχα πει το 2011 και το 2012 και μετά βγήκε η γνωμοδότηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών. Είναι σαν να ψάχνεις ένα παιδί το οποίο κινδυνεύει. Το παιδί κινδυνεύει, έχει εξαφανιστεί, άρα υπάρχει κίνδυνος ζωής. Άρα ψάχνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να βρούμε ένα παιδί, ανήλικο, το οποίο έχει εξαφανιστεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για κίνδυνο της ζωής του.»

Ο κ. Σφακιανάκης εξήγησε ότι, βάσει γνωμοδότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών, είναι δυνατή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σε περιπτώσεις εξαφάνισης, όταν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος για τη ζωή του ανηλίκου. Με αυτόν τον τρόπο, η αστυνομία μπορεί, με εισαγγελική διάταξη ή δικαστικό βούλευμα, να αποκτήσει πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα του ατόμου που αναζητείται.

Νομικό πλαίσιο και διαδικασία

«Έτσι λοιπόν υπάρχει μία γνωμοδότηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών που επιτρέπει στον εισαγγελέα και δικαστή γιατί πάει για διάταξη και για δικαστικό βούλευμα να αίρει το απόρρητο της επικοινωνίας της εξαφάνισης. Γιατί παράλληλα διερευνούμε και για τη ζωή του παιδιού. Μπορεί κάποιος να το έχει πάρει και να το σκοτώσει, να το σκοτώνει, να το βασανίζει, να, να, να, να. Άρα, θεωρώντας τον κίνδυνο αυτό, επί των ημερών μου έχει γίνει αυτή η γνωμοδότηση να ξέρετε και σε αυτή βασίζονται όλες οι έρευνες που γίνονται για εξαφανίσεις παιδιών ή και ενηλίκων. Γιατί μπορεί να κινδυνεύει η ζωή ενός ανήλικου, όχι μόνο του παιδιού.»

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον εγκριθεί η διαδικασία, οι αρχές θα μπορέσουν να ανακτήσουν όλα τα ψηφιακά αρχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της Λόρας. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία για τις επαφές και τις κινήσεις της πριν από την εξαφάνισή της. «Δηλαδή με ποιους μιλούσε, τί έκανε, με ποιούς συνεννοήθηκε. Δηλαδή όλα θα βγουν στη φόρα», κατέληξε ο κ. Σφακιανάκης.

Μυστήριο με φίλη της από την Ουκρανία

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν εστιάσει σε μία κοπέλα ουκρανικής καταγωγής, με την οποία η Λόρα είχε γνωριστεί και φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο. Η φιλία τους φαίνεται πως είχε απασχολήσει και το οικογενειακό περιβάλλον της 16χρονης.

Ο πατέρας συμμαθήτριας της Λόρας αποκάλυψε στο «Live News» ότι η ανήλικη ανέφερε συχνά αυτή τη φίλη της, περιγράφοντάς την ως κορίτσι από το εξωτερικό, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στο σχολείο υπάρχει κάποιο κορίτσι το οποίο είναι και αυτό από το εξωτερικό. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο ήταν από το εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 16χρονη φέρεται να είχε πει στις φίλες της ότι οι γονείς της δεν είχαν συμπαθήσει τη συγκεκριμένη κοπέλα, ονόματι Άννα, και για αυτό δεν την άφηναν να κάνει στενή παρέα μαζί της.

«Μας έλεγε ότι η οικογένειά της και κυρίως ο πατέρας της έκανε έλεγχο στο κινητό κάθε μέρα. Δεν την εμπόδιζαν να βγαίνει έξω, αλλά ήθελαν να γνωρίζουν με ποιους μιλάει. Μας είπε ότι με μία κοπέλα από την Ουκρανία δεν την άφηναν να κάνει παρέα, χωρίς να εξηγεί τον λόγο», κατέθεσε φίλη της Λόρας.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε πως η ανήλικη είχε αγοράσει δώρα για τη φίλη της Άννα, ενώ όταν κάλεσε ταξί, είπε ότι το έκανε για εκείνη, η οποία ήταν ενήλικη και ήθελε να ταξιδέψει στην Αθήνα για να δει τη γιαγιά της.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η Αστυνομία εξετάζει δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας ώστε να οργανώσει τη φυγή της χωρίς να εγείρει υποψίες. Το δεύτερο, ότι η Άννα όντως υπάρχει και η Λόρα διέγραψε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους.

«Η Λόρα είχε αφήσει μία τσάντα με δύο-τρία πράγματα στην κόρη μου, η οποία τα πήρε στο σχολείο εκείνη την ημέρα, όπως της ζήτησε η Λόρα», ανέφερε ο πατέρας φίλης της ανήλικης.

Σε αδιέξοδο οι έρευνες

Παρά τις εντατικές προσπάθειες, οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι γονείς της επισκέπτονται καθημερινά την Ασφάλεια, ενώ η μητέρα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κόρη της μετά την εξαφάνιση.

Όπως αναφέρουν, δεν γνωρίζουν με ποιον συνομιλούσε η Λόρα στο διαδίκτυο, παρότι είχαν επιχειρήσει να ελέγξουν το κινητό της. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πού βρίσκεται η 16χρονη.

Οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες που φτάνουν στις Αρχές είναι πολλές, αντικρουόμενες και κάποιες περίεργες για την 16χρονη και τη συμπεριφορά της. Κάποιες φίλες της μάλιστα, καταθέτουν ότι το κορίτσι αυτοτραυματιζόταν.

«Μία φορά που είχε βγει από την τάξη, μου έδειξε το χέρι της και της λέω ‘αυτά είναι από γάτα;’ και μου λέει ‘όχι’. Μου έλεγε για να μην της κάνουν κάτι οι γονείς της, είχε πει ότι ήταν αλλεργία από το γάλα, επειδή είχε αλλεργία στο γάλα».

«Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε στη φίλη της είναι και αλήθεια»

Φίλος της οικογένειας, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Live News», περιγράφει την 16χρονη ως ένα τετραπέρατο παιδί και υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραιτήτως αληθινά όλα όσα έχει πει στις φίλες της.

«Όχι, όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε η Λόρα στις φίλες της ισχύουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε στη φίλη της είναι και αλήθεια».

Οι παλιές συμμαθήτριες της 16χρονης περιγράφουν ένα κορίτσι μοναχικό.

«Θυμάμαι ότι την αφήνανε μόνη της πολύ συχνά. Ας πούμε όταν είχε πρωτοέρθει στο σχολείο, που δεν την ήξερα σχεδόν καθόλου, πριν από τα Χριστούγεννα με είχε ρωτήσει αν μπορούσε να μείνει για όλο το διάλειμμα στο σπίτι μου. Όλο το διάλειμμα των Χριστουγέννων που είναι δύο βδομάδες. Είχαν γυρίσει στη Γερμανία και την είχαν αφήσει εδώ και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι την είχαν αφήσει για αρκετό καιρό μόνη της».

Αυτό ήταν επιλογή της, λέει από την πλευρά του φίλος οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι η τότε μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, δεν ήθελε να πάει με τους γονείς της στο εξωτερικό.

«Από την αρχή οι πρώτοι που είπαν να κοιτάξουν αεροδρόμιο, οι γονείς ήταν. Την ίδια στιγμή λέγανε ότι όποτε πήγαινα εγώ Γερμανία ή η μαμά ή ο μπαμπάς δεν ήθελε να έρθει μαζί, οπότε δεν σκεφτόντουσαν την Γερμανία, της το πρότειναν πάντα. Δεν ήθελε το παιδί».

Ενώ η μητέρα της Λόρας περιγράφεται από τις φίλες σαν ένα πρόσωπο ουδέτερο στη ζωή της ανήλικης, ο οικογενειακός φίλος έχει μία διαφορετική εικόνα.

«Ήθελε να σπουδάσει στο εξωτερικό. Της παρείχαν τα απαραίτητα. Η μητέρα της να μου λέει τα καλύτερα, ό,τι μπορούσε για το παιδί ΄για την Λόρα μου’, ό,τι ήθελε το παιδί. Ένα παιδί που του δίνουν τα πάντα από υλικά τουλάχιστον και προδιαγραφές για το μέλλον».

Τα κορίτσια πάντως από το σχολείο της Λόρας δηλώνουν με βεβαιότητα πως μαμά και κόρη δεν είχαν τέτοια σχέση, που να σκέφτονται να φύγουν μαζί.

«Δεν είναι ότι είχαν και κάποια σχέση (με τη μαμά), δηλαδή έμεναν στο ίδιο σπίτι αλλά δεν πολυμίλαγαν. Αποκλείεται να έφευγαν (μαμά και κόρη), γιατί δεν είχαν και καλές σχέσεις, δηλαδή όχι δεν είχαν καλές σχέσεις, δεν μιλάγανε σαν μαμά με κόρη όπως κάνουν όλοι. Εγώ θεωρώ αυτήν την στιγμή ότι το παιδί το παράκανε. Το τερμάτισε να το πω έτσι. Πάρε ένα τηλέφωνο τους γονείς να τους πεις “είμαι καλά”. Μάλλον έχει κάποιον που περνάει ωραία και γι’ αυτό τον λόγο δεν εμφανίζεται κιόλας».