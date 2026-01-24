«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά». Με αυτά τα λόγια η μητέρα της 16χρονης Λόρας απευθύνει έκκληση στην κόρη της, 16 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου 2026, με τις Αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ το Amber Alert πήρε νέα παράταση με εισαγγελική εντολή.

Η μητέρα της Λόρας μιλά για πρώτη φορά στο «Φως στο Τούνελ»

Η μητέρα της 16χρονης μιλά για πρώτη φορά στην κάμερα του «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας την αγωνία της: «Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή».

Αναφερόμενη στις φήμες περί καταπίεσης, δηλώνει: «Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Κλείνοντας, απευθύνει προσωπικό μήνυμα στην κόρη της: «Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».

Ο δικηγόρος της οικογένειας μιλά στο «Τούνελ»

Το «Τούνελ» βρέθηκε στην Πάτρα και συνομίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, ο οποίος έδωσε τη σαφή εικόνα του θρίλερ.

«Βρισκόμαστε ουσιαστικά σε ένα τέλμα. Αναζητούμε συνεχώς ένα στοιχείο, κάτι μικρό, που θα μας οδηγήσει κάπου. Γνωρίζουμε ότι η εκπομπή σας αντιμετωπίζει την υπόθεση με το ίδιο πρίσμα που τη βλέπουμε κι εμείς με έναν και μοναδικό στόχο – να βρεθεί το παιδί. Αυτόν υπηρετώ κι εγώ, βοηθώντας την οικογένεια».

Όπως εξηγεί, υπάρχει καθημερινή και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, από την οποία προέρχεται και η επίσημη εικόνα των γεγονότων.

«Το κορίτσι ξεκίνησε από την Πάτρα με ταξί. Ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει στην οδό Αιγίου, στου Ζωγράφου, όμως κατέβηκε λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό κινητό, δεν υπάρχει στίγμα».

Το τελευταίο βέβαιο ίχνος της εντοπίζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, στις 10 και 11 Ιανουαρίου.

Επισημαίνει πως ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αγορές που πραγματοποίησε η Λόρα στο κατάστημα.

«Δεν πήρε κάτι πρόχειρο, ένα σνακ για τον δρόμο. Αγόρασε καθαριστικά και τρόφιμα. Προϊόντα για ένα σπίτι. Αυτό δείχνει ότι σκόπευε να μείνει κάπου, όχι για λίγες ώρες, αλλά για περισσότερο χρόνο».

Κάμερα ασφαλείας την έχει καταγράψει να εισέρχεται σε καφετέρια της περιοχής και να ζητά τον κωδικό wi-fi.

«Το γεγονός ότι χρησιμοποίησε ασύρματο δίκτυο και όχι τα δεδομένα του κινητού της δείχνει πρόθεση να μην εντοπιστεί. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ανίχνευση σήματος».

Ο κ. Μπενετάτος αποκαλύπτει πως όταν έφυγε από την Πάτρα, η ανήλικη είχε μαζί της κινητή συσκευή με δύο κάρτες SIM.

«Καμία από τις δύο δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ούτε ένα στίγμα από κεραία. Είναι σαν να εξαφανίστηκε μέσα στο κενό».