Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε αφού ταξίδεψε από την Αθήνα στη Φρανκφούρτη, με τις έρευνες να επεκτείνονται πλέον στο Αμβούργο, όπου είχε ζήσει προηγουμένως με τους γονείς της.

Οι έρευνες καλύπτουν τόσο την Ελλάδα, όπου παραμένουν οι γονείς της ανήλικης, όσο και τη Γερμανία, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν κινήσεις σε κεντρικούς δρόμους και στη γειτονιά όπου έμενε η Λόρα.

Στην παλιά γειτονιά της Λόρας στο Αμβούργο, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν δει την ανήλικη τις τελευταίες μέρες, παρά το γεγονός ότι τη θυμούνται τόσο εκείνη όσο και τους γονείς της.

Τα δεδομένα αλλάζουν και η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Οι κάμερες του «Live News» καταγράφουν όλες τις εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης τόσο εντός συνόρων, όπου παραμένουν οι γονείς της 16χρονης, όσο και στη Γερμανία, όπου η κόρη τους κατάφερε να ταξιδέψει τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Στη γειτονιά του Αμβούργου που παλαιότερα έζησε η 16χρονη με τους γονείς της, η κάμερα του MEGA συνάντησε κατοίκους ρωτώντας αν έτυχε να την δουν τις τελευταίες μέρες. Ακόμα και εκείνοι που θυμούνται την ανήλικη και τους γονείς της, απαντούν αρνητικά.

Το ταξίδι στη Γερμανία

Η Λόρα ταξίδεψε από την Αθήνα για την Φρανκφούρτη, με τις έρευνες πλέον να έχουν επεκταθεί στο Αμβούργο όπου έζησε στο παρελθόν. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται μία σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε κεντρικούς δρόμους αλλά και κοντά στη γειτονιά που έμενε η αγνοούμενη στο παρελθόν με τους γονείς της.

Γείτονες της οικογένειας θυμούνται την 16χρονη ως μία ευγενική φυσιογνωμία, που μεγάλωνε κοντά σε έναν αυστηρό πατέρα της και μητέρα λιγομίλητη.

«Δεν είχε σχέση με κανέναν η γυναίκα, δεν μιλούσε. Η κόρη του όμορφο, ευγενικό κοριτσάκι. Ο πατέρας αυστηρός, έπρεπε όλα να είναι καθαρά».

Όλα αυτά, την ώρα που οι γονείς της 16χρονης παραμένουν στην Πάτρα. Γειτόνισσά τους, ανέφερε το πρωί ότι τους έβλεπε έξω από το σπίτι τους.

Συμμαθήτριες της 16χρονης λένε στο «Live News» πως δεν έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν πως η Λόρα ταξίδεψε στη Γερμανία.

«Ναι το έλεγε ότι θέλει να ξαναπάει. Ότι της λείπει εκεί πέρα και θέλει να ξαναπάει. Οι φίλοι της και το σχολείο της. Αυτό, δεν μου έχει πει κάτι άλλο. Ότι γενικά της λείπει η Γερμανία και μακάρι να ήταν εκεί πέρα και όχι Ελλάδα».

Η 16χρονη έδειχνε έξω από τα νερά της στην Ελλάδα. Όπως λένε συμμαθητές της, αντιμετώπιζε δυσκολίες τόσο με την ελληνική γλώσσα, όσο και με τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα.

«Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι της λείπουν οι φίλοι της. Κάτι μηνύματα είχαμε μοιραστεί που μου έδειχνε κάτι που της λέγανε οι φίλοι της αλλά δεν μου είχε πει ποτέ ονόματα, απολύτως τίποτα»,

Την αποκάλυψη για το ταξίδι της 16χρονης στη Γερμανία έκανε το «Live News» την περασμένη Παρασκευή. Λίγο αργότερα ο υπεύθυνος ταξιδιωτικού πρακτορείου στην Ομόνοια, αποκάλυπτε πως εκείνος έδωσε το εισιτήριο στην 16χρονη.

Η στιγμή που η Λόρα επιβιβάζεται στο ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Η Λόρα έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ταξί, χωρίς να πιάσει κουβέντα με τον οδηγό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο.

Τη μέρα της εξαφάνισης, η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:30 το πρωί. Έφτασε σχεδόν τρεις ώρες μετά στην περιοχή του Ζωγράφου για να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της. Όπως διαπιστώθηκε, είχε σβήσει του λογαριασμούς της στα social media κι είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα.

«Την ίδια μέρα έφυγε. Την ίδια μέρα ακριβώς και εδώ λέγανε τάχα μου την είδαν στου Ζωγράφου. Την είδαν να ψωνίζει κρέατα και μακαρόνια. Αηδίες. Την ίδια μέρα πέταξε το κορίτσι. Πανέξυπνη. Τι να πω. Τα είχε όλα διοργανώσει. Η Αστυνομία τι έκανε τόσο καιρό; Αλλά αποκλείεται αυτό να γυρίσει πίσω. Έκανε τόσο αγώνα και θα γυρίσει πίσω; Αποκλείεται».

Ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης με συνδρομή έδωσε η 16χρονη για να αγοράσει εισιτήριο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το email που έδωσε η ανήλικη στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας παρέπεμπε σε προφίλ χρήστη του Facebook που ζει στην Φρανκφούρτη. Μετά από μήνυμα της εκπομπής στο συγκεκριμένο προφίλ, ο τόπος διαμονής άλλαξε σε Βιέννη.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Live News αποκάλυψε πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της, είναι από ελβετική εταιρεία(@protomail.com), η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Πρόκειται για μία εταιρεία έδρα τη Γενεύη, η οποία ιδρύθηκε το 2014 ενώ το όνομα που χρησιμοποιεί η 16χρονη στο email αντιστοιχεί σε μία Ουκρανή ηθοποιό.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο. Επίσης, η εταιρεία Lufthansa δεν απάντησε αν η 16χρονη τελικώς μπήκε στην πτήση, αλλά οι γερμανικές αρχές απάντησαν χθες ότι πράγματι μπήκε στην πτήση.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

Αυτό το ίδρυμα μπορεί να τη φιλοξενήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς. Υποβλήθηκε ερώτημα στο ίδρυμα της Φρανκφούρτης, και η απάντηση ήταν πως η 16χρονη δεν βρίσκεται εκεί.

«Η Λόρα ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» – Συνεπιβάτης της 16χρονης στο Live News

Στο Live News μίλησε ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην ίδια πτήση με την 16χρονη. Όπως αποκαλύπτει, η Λόρα δεν ήταν μόνη της κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά. Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν και καλά καθόντουσαν χώρια.

»Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά. Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα».

Ένα από τα βασικά σενάρια πλέον είναι η 16χρονη Λόρα να βρίσκεται στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Αμβούργο. Στην πόλη αυτή το κορίτσι έχει επαφές και φίλους, ενώ από τις περιγραφές που έχουν οι αστυνομικοί φαίνεται να αγαπούσε τον συγκεκριμένο τόπο και να μην ήθελε να φύγει ποτέ από εκεί για την Ελλάδα.

Δεν υπάρχει έρευνα για τη Λόρα στη Γερμανία

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι γερμανικές αρχές δύσκολα θα προχωρήσουν σε άρσεις απορρήτου για να εντοπίσουν την 16χρονη καθώς υπάρχει οικειοθελή αποχώρηση από το σπίτι της και δεν τίθεται θέμα αρπαγής.

Αν η Λόρα εντοπιστεί και καταγγείλει κακοποίηση στην Ελλάδα τότε η υπηρεσία προστασίας ανηλίκων θα πρέπει να αποφανθεί αν πρέπει η Λόρα υπό αυτές τις συνθήκες να μεταφερθεί στην Αθήνα, πίσω στους γονείς της.

