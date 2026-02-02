Η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα πριν από 24 ημέρες, παραμένει άφαντη χωρίς επιβεβαιωμένη υπόδειξη αν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η Λόρα να είχε ως προορισμό τη Φρανκφούρτη, χωρίς όμως να υπάρχει καταγραφή επιβίβασής της σε αεροπλάνο.

Χωρίς επιβεβαιωμένη απάντηση παραμένει το ερώτημα αν η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα πριν από 24 ημέρες, έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν η ανήλικη έφυγε από τη χώρα ή αν παραμένει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση, όλα τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι είχε προορισμό τη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή που να αποδεικνύει την επιβίβασή της σε αεροσκάφος.

Αγορά εισιτηρίου και διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου, η 16χρονη φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου επισκέφθηκε ταξιδιωτικό γραφείο και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε από το ταξιδιωτικό γραφείο έως το αεροδρόμιο, καθώς και τις κινήσεις της στη συνέχεια. Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να επιβιβάστηκε στην πτήση όσο και να παρέμεινε στην Αθήνα.

Δεν έχει εντοπιστεί οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου που να καταγράφει τη στιγμή της επιβίβασής της. Τα συστήματα καταγραφής διατηρούν αρχεία για έως δέκα ημέρες και, όταν ζητήθηκε το υλικό, το σχετικό χρονικό διάστημα είχε ήδη παρέλθει.

Η φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας

Ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι, πριν φύγει από την Πάτρα, η 16χρονη είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνώριζε ότι για αεροπορικό ταξίδι ανηλίκου απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ενός εκ των γονέων.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την αγορά του εισιτηρίου, ενισχύει το σενάριο ότι είτε ταξίδεψε είτε είχε πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Διεθνείς αναζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα

Για τον εντοπισμό της έχουν εκδοθεί αναζητήσεις και στη Γερμανία, σε αρκετές πόλεις, με τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της. Παρά τις ενέργειες αυτές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφορία για την παρουσία της στη Γερμανία ή αλλού.

Η ανήλικη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι γονείς της συνεχίζουν να την αναζητούν, ενώ οι αρχές εξακολουθούν τις έρευνες χωρίς να έχει προκύψει κάποιο ασφαλές ίχνος για το πού βρίσκεται.