Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε και αναζητούνταν επί 22 ημέρες, αλλά είχε ήδη φύγει νόμιμα από την Ελλάδα με τα προσωπικά της έγγραφα, ως επιβάτης γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Οι αρχές δεν έλεγξαν έγκαιρα τις λίστες επιβατών και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο αεροδρόμιο, περιορίζοντας τις έρευνες σε περιοχές της Αθήνας χωρίς αποτέλεσμα.

Για τρεις εβδομάδες υπήρχαν ανακριβείς μαρτυρίες για την παρουσία της στην Αθήνα, ενώ η αναζήτηση παρέμενε άκαρπη παρότι η θέση της θα μπορούσε να είχε διαπιστωθεί σε λίγες ώρες.

Είκοσι δύο ημέρες ολόκληρη η χώρα και η Ελληνική Αστυνομία αναζητούσαν τη 16χρονη Λόρα, η οποία τελικά είχε φύγει από την Ελλάδα χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Η Λόρα «πέταξε» πριν καν καταλάβουν ότι έλειπε. Για τρεις εβδομάδες, μαρτυρίες την ήθελαν να εντοπίζεται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν πως την αναγνώρισαν. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν αποδείχθηκε αληθινό. Η ανήλικη είχε εγκαταλείψει τη χώρα νόμιμα, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά της ταξιδιωτικά έγγραφα, ως επιβάτης γνωστής γερμανικής αεροπορικής εταιρείας. Το γεγονός αυτό «γεννά» ερωτήματα για τις παραλείψεις των Αρχών.

Γιατί δεν ελέγχθηκαν εγκαίρως οι λίστες επιβατών που αναχώρησαν για τη Γερμανία τις ημέρες μετά την εξαφάνισή της; Γιατί δεν εξετάστηκε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στις πύλες του αεροδρομίου; Οι έρευνες περιορίστηκαν στο Γουδί, στου Ζωγράφου και στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Έτσι, η αναζήτηση της 16χρονης που θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί -τουλάχιστον το πού βρισκόταν- μέσα σε λίγες ώρες, παρέμενε άκαρπη για τρεις εβδομάδες.

Ένα προμελετημένο σχέδιο διαφυγής

Από τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως η Λόρα ακολούθησε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Οι κινήσεις της δείχνουν ένα κορίτσι που είχε προετοιμαστεί προσεκτικά και γνώριζε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει για να φύγει απαρατήρητη. Ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου στο κατάστημα της οποίας απευθύνθηκε, προκειμένου να πουλήσει κοσμήματα της μητέρας της, για να συγκεντρώσει χρήματα, μιλώντας στο MEGA είπε ότι «όταν της είπα, ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω wi-fi, για να της δώσω κι εγώ επειδή δίστασα αρχικά, με ρώτησε αν μπορούσα να της καλέσω ταξί, γιατί δεν μπορεί να πάρει με το τηλέφωνό της».

Οι έρευνες στρέφονται στη Γερμανία

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η 16χρονη βρίσκεται πλέον στη Γερμανία. Το ζητούμενο είναι αν είναι ασφαλής και ποιος τη φιλοξενεί. Τις απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι γερμανικές Αρχές, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι η Λόρα κατευθύνθηκε στο Αμβούργο, όπου είχε γνωστούς και πιθανόν κάποιο πρόσωπο που τη βοηθάει στην παραμονή της εκεί.