Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα και όλα δείχνουν ότι το ανήλικο κορίτσι βρίσκεται πλέον στη Γερμανία. Οι αρχές στη Γερμανία που ασχολούνται με την εξαφάνιση της Λόρα έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της, με την ανήλικη να μην μένει μαζί του.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα πρόσωπο κλειδί, μια γυναίκα την οποία η Λόρα εμπιστευόταν όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για την γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Παρά πάντως την κινητοποίηση των ελληνικών και γερμανικών Αρχών, αλλά και της Europol, η 16χρονη παραμένει ακόμη άφαντη.

Η ανήλικη φαίνεται να διέσχισε περίπου 2.300 χιλιόμετρα, κινούμενη με τρόπο που προδίδει απόλυτο σχεδιασμό. Απέφευγε συστηματικά κάμερες ασφαλείας, επέλεγε εναλλακτικές διαδρομές και άλλαζε κατεύθυνση χωρίς προφανή λόγο.

Από το Ρίο εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στου Ζωγράφου και στη συνέχεια στην καρδιά της Ομόνοιας, μια περιοχή όπου λειτουργούν μικρά, σχεδόν αθέατα ταξιδιωτικά γραφεία, μακριά από τα φώτα και τον έλεγχο.

Επίσης, καίριας σημασίας χαρακτηρίζεται η μαρτυρία οδηγού ταξί, η οποία άνοιξε νέο κεφάλαιο στις έρευνες. Οι Αρχές έχουν πλέον χαρτογραφήσει με ακρίβεια τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να ανασυνθέσουν τα ψηφιακά της ίχνη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να έγινε στη ρωσική γλώσσα.

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα γύρω από τον τρόπο επικοινωνίας της. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, η Λόρα είχε στην κατοχή της δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για αποστολή email μέσω κρυπτογραφημένης υπηρεσίας ελβετικής εταιρείας, ενώ το δεύτερο για τηλεφωνικές κλήσεις και μόνο. Ένα επικοινωνιακό προφίλ που δείχνει προετοιμασία, μυστικότητα και γνώση.

Από την άλλη νέα ερωτήματα γεννά μια απρόσμενη κίνηση από την πλευρά της οικογένειας της Λόρα. Ο πατέρας της ανήλικης φέρεται να αντιλήφθηκε ότι η κόρη του είχε ταξιδέψει στη Γερμανία. Αφού επικοινώνησε ο ίδιος με τη Lufthansa και επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχετικής πτήσης, προχώρησε στην ενημέρωση των ελληνικών Αρχών.

Το χρονικό αυτής της ενέργειας, ωστόσο, προκαλεί προβληματισμό. Για ποιο λόγο η πληροφορία ήρθε στο φως τόσο αργά; Τι μεσολάβησε μέχρι να κινητοποιηθεί;

Στη νεότερη κατάθεσή τους, οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν έχουν κανένα συγγενή στη Φρανκφούρτη. Όπως υποστήριξαν, το σύνολο των οικογενειακών τους δεσμών εντοπίζεται στο Αμβούργο, όπου διαμένει και ο ετεροθαλής αδελφός της Λόρα — στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το θρίλερ της εξαφάνισης.

Δημογλίδου: Δεν έχει απαντήσει ακόμη η αεροπορική εταιρεία – Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό

Την επιβεβαίωση ότι η 16χρονη Λόρα έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία, από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της έκανε στην ΕΡΤ η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τονίζοντας ότι αυτό προκύπτει μέσα από την έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα της αστυνομίας και ενώ είχε δηλωθεί ότι η ζωή της Λόρας βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες» δήλωσε στην ΕΡΤ σχετικά με το γεγονός ότι η 16χρονη αγόρασε εισιτήριο και πέταξε αεροπορικώς την ίδια μέρα της εξαφάνισής της για Φρανκφούρτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι: από το πρώτο 24ωρο η ΕΛ.ΑΣ. είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμενη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Η κα Δημογλίδου διευκρίνησε ότι, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία και επισήμανε ότι η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέως της στο να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με την κα Δημογλίδου η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει πλέον επιβεβαιωθει.

Παράλληλα, όπως είπε, η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις αντικρουόμενες μαρτυρίες για παρουσία της σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του» σημείωσε η κα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι πλέον η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.