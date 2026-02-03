Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έπειτα από αίτημα του Αμερικανού επιχειρηματία.

Η παραδοχή ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Έπστιν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία αναφερόταν το όνομα του πρίγκιπα, και συγκεκριμένα σε ένα e-mail του 2012 όπου ο Έπστιν ζητούσε να προστεθεί ο πρίγκιπας στις επαφές του.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση προς το πρακτορείο Belga, ο πρίγκιπας Λοράν είχε δηλώσει ότι δεν είχε ποτέ παραστεί σε εκδήλωση με τον Έπστιν και ότι είχε αποφύγει τις επικοινωνίες του, επισημαίνοντας ότι απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Έπστιν να συναντήσει τους γονείς του.

Η διευκρίνιση αυτή περιλαμβάνεται σε δεύτερη ανακοίνωση του πρίγκιπα, η οποία εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αλληλογραφία αναφερόταν το όνομα του πρίγκιπα Λοράν.

Σύμφωνα με το e-mail που εστάλη στις 17 Οκτωβρίου 2012, ο Έπστιν ζητούσε από τη βοηθό του να προσθέσει τον πρίγκιπα στις επαφές του. Εκείνη απάντησε ότι θα τον εντάξει στο βιβλίο διευθύνσεων και ρώτησε αν ήθελε να του τηλεφωνήσει εκ μέρους του. Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν υπάρχει συνέχεια ή απάντηση από τον Έπστιν.

Η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα Λοράν ήρθε το απόγευμα της Δευτέρας, δύο ημέρες μετά τη δημοσίευση του e-mail. Σε δήλωσή του προς το πρακτορείο Belga, ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ παραστεί σε εκδήλωση παρουσία του Έπστιν και ότι δεν είχε ανταποκριθεί στις επικοινωνίες του.

«Θέλω να βάλω οριστικό τέλος στις φήμες γύρω από την υπόθεση Έπστιν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα της Νέας Υόρκης, ο Έπστιν επικοινώνησε μαζί μου αρκετές φορές. Μου έκανε ερωτήσεις στις οποίες δεν απάντησα ποτέ. Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει στους δισεκατομμυριούχους φίλους του: Του απάντησα ότι οι γονείς μου δεν είναι ούτε προς πώληση, ούτε προς επίδειξη».

Με δεύτερη, διευκρινιστική ανακοίνωση που εκδόθηκε περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, ο πρίγκιπας σημείωσε ότι η αρχική του δήλωση αφορούσε μόνο δημόσιες ή συλλογικές εκδηλώσεις. Όπως ανέφερε στο πρακτορείο Belga, είχε πράγματι συναντήσει τον Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν, ύστερα από αίτημά του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τόπο ή το περιεχόμενο των επαφών.

Ο 62χρονος πρίγκιπας, αδελφός του βασιλιά του Βελγίου, υπογράμμισε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στο περιβάλλον του Έπστιν. Τόνισε επίσης ότι απέρριψε όλες τις προτάσεις που του έγιναν, οι οποίες σχετίζονταν με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οικονομικές συνεργασίες και ένα περιβαλλοντικό εγχείρημα που χαρακτήρισε ύποπτο.