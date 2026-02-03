Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι συμφώνησαν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την υπόθεση Επστάιν, ανακοίνωσε την Δευτέρα εκπρόσωπος του δημοκρατικού πρώην προέδρου, καθώς το ζευγάρι κινδύνευε να μπει στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση του έργου του Κογκρέσου εξαιτίας της άρνησής του να προσέλθει

Οι Κλίντον είχαν προηγουμένως αρνηθεί να εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Η κατάθεσή τους θα είναι ιστορική, καθώς θα αποτελέσει την πρώτη φορά από το 1983 που πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα παρουσιαστεί ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου.

Η σχέση του Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Επστάιν

Ο Μπιλ Κλίντον είχε γνωρίσει τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, αλλά έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα σεξουαλικά αδικήματά του. Σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, ο πρώην πρόεδρος ταξίδεψε τέσσερις φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν το 2002 και το 2003.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν τον Κλίντον σε ακίνητο του Επστάιν, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής του σε παράνομες δραστηριότητες. Ο εκπρόσωπός του έχει τονίσει ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν δεκαετίες πριν και ότι ο Κλίντον είχε διακόψει κάθε επαφή πολύ πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματα του χρηματοδότη.

Αντιπαράθεση με την Επιτροπή Εποπτείας

Το ζεύγος Κλίντον υποστηρίζει πως έχει ήδη παράσχει στην επιτροπή ένορκες δηλώσεις και τις «περιορισμένες πληροφορίες» που διαθέτει για τον Επστάιν. Είχαν χαρακτηρίσει την αρχική κλήτευση ως «τέχνασμα για να φέρει σε δύσκολη θέση τους πολιτικούς αντιπάλους, όπως έχει διατάξει ο πρόεδρος Τραμπ».

Ο εκπρόσωπός τους Άνχελ Ουρένια, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X: «Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά ο πρώην πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί».

Αντιδράσεις από τον Τζέιμς Κόμερ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής,Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Κόμερ, απάντησε ότι οι κλητεύσεις εγκρίθηκαν με διακομματική ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Όπως είπε, η επιτροπή επικοινωνεί με τη νομική ομάδα του Κλίντον εδώ και μήνες, δίνοντάς τους ευκαιρίες να συνεργαστούν, αλλά εκείνοι καθυστερούσαν συστηματικά.

Σε επιστολή τους προς τον Κόμερ, οι Κλίντον κατηγόρησαν τον πρόεδρο της επιτροπής ότι οι επιλογές του «έχουν εμποδίσει την πρόοδο στην αποκάλυψη των γεγονότων σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης» στην υπόθεση Επστάιν, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει καμία εύλογη εξήγηση για αυτό που κάνετε εκτός από την κομματική πολιτική».