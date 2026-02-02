Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν που περιλαμβάνουν πλήρη ονόματα δεκάδων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, παρά τη νομική υποχρέωση να τηρείται πλήρης ανωνυμία.

Στα αρχεία εμφανίζονται ονόματα ανηλίκων θυμάτων, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει ποτέ δημόσια γνωστά.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή κριτική και εγείρει ερωτήματα για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης προκαλεί η δημοσιοποίηση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς δεκάδες ονόματα – μεταξύ αυτών και ανηλίκων – εμφανίστηκαν χωρίς απόκρυψη, παρά τη νομική υποχρέωση πλήρους ανωνυμίας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής, μετά την αποκάλυψη ότι στα δημοσιοποιημένα αρχεία περιλαμβάνονταν τα πλήρη ονόματα πολλών θυμάτων του καταδικασμένου χρηματιστή. Πολλά από αυτά δεν είχαν αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητά τους ή ήταν ανήλικα την περίοδο της κακοποίησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, από τα 47 πλήρη ονόματα θυμάτων που εξετάστηκαν, τα 43 παρέμειναν χωρίς απόκρυψη στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ίδια ονόματα εμφανίζονταν δεκάδες φορές μέσα στα αρχεία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όφειλε, βάσει νόμου, να αφαιρέσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των θυμάτων πριν από τη δημοσιοποίηση. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν αφιερώσει εβδομάδες στη διαδικασία απόκρυψης, έχοντας λάβει σχετικές λίστες από τους δικηγόρους των θυμάτων. Μετά τις αποκαλύψεις, η υπηρεσία άρχισε να αποσύρει προσωρινά έγγραφα για νέες διορθώσεις.

Αντιδράσεις και διευκρινίσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε στο ABC News ότι το υπουργείο λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των θυμάτων και αφαιρεί άμεσα ονόματα όταν ενημερώνεται. «Κάθε φορά που ακούμε από ένα θύμα ή τον δικηγόρο του ότι το όνομά του δεν έχει αποκρυφθεί σωστά, το διορθώνουμε αμέσως», είπε, υποστηρίζοντας ότι τα λάθη αφορούν μόλις το «0,001% του υλικού».

Ωστόσο, η ανάλυση της Wall Street Journal δείχνει ότι περισσότερα από δύο δεκάδες ονόματα ανήλικων θυμάτων ήταν εκτεθειμένα. Μέσω της μηχανής αναζήτησης του υπουργείου μπορούσε κανείς να εντοπίσει όχι μόνο ονόματα, αλλά και διευθύνσεις και άλλα στοιχεία που καθιστούσαν τα άτομα εύκολα αναγνωρίσιμα.

Σε ορισμένα έγγραφα η απόκρυψη φαίνεται αποσπασματική. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του 2008, όπου εισαγγελείς συζητούσαν για λίστα θυμάτων προς επικοινωνία, δέκα ονόματα είχαν καλυφθεί, ενώ ένα παρέμενε εμφανές. Σε άλλο έγγραφο του 2016, από μακροσκελή λίστα γυναικών που αναγνωρίζονταν ως θύματα του Επστάιν, μόνο ένα όνομα είχε αποκρυφθεί.

Αμφισβήτηση της συμμόρφωσης με τον νόμο

Οι αποκαλύψεις θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με τον νόμο Epstein Files Transparency Act, που επιβάλλει την πλήρη προστασία της ταυτότητας των θυμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι «χιλιάδες ονόματα θυμάτων έχουν αφαιρεθεί από εκατομμύρια σελίδες», προσθέτοντας ότι ειδική ομάδα εργάζεται «νυχθημερόν» για τη διόρθωση κάθε σφάλματος.

Αντιδράσεις από τους δικηγόρους και τα θύματα

Οι δικηγόροι Μπραντ Έντουαρντς και Μπρίτανι Χέντερσον, που εκπροσωπούν θύματα του Επστάιν, δήλωσαν ότι είχαν παραδώσει στο υπουργείο λίστα με 350 ονόματα ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή απόκρυψη. Όπως ανέφεραν, είναι «ιδιαίτερα ανησυχητικό» ότι δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας βασικός έλεγχος λέξεων-κλειδιών.

Θύματα μίλησαν στη Wall Street Journal για μια ψυχοφθόρα και τραυματική διαδικασία, καθώς αναγκάστηκαν να ξαναζήσουν τις εμπειρίες κακοποίησης προσπαθώντας να αποτρέψουν τη διάδοση των στοιχείων τους στο διαδίκτυο. Ονόματα άρχισαν να κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, συνοδευόμενα από διαδικτυακές επιθέσεις.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν είναι και η Βρετανίδα ηθοποιός Ανούσκα ντε Γκεοργκίου, η οποία είχε καταθέσει εναντίον της Γκισλέιν Μάξγουελ. Όπως δήλωσε, στα έγγραφα περιλαμβανόταν ακόμη και φωτογραφία της άδειας οδήγησής της. «Πολλές από τις πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν προέρχονταν από σημειώσεις που είχαν κρατήσει ομοσπονδιακοί πράκτορες κατά την προετοιμασία της κατάθεσής μου», είπε. «Συνεργάστηκα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών όταν μου ζήτησε βοήθεια, και τώρα με απογοήτευσε, δείχνοντας βαθιά αδιαφορία για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των θυμάτων εγκλημάτων όπως αυτά».

Αίτημα για ανεξάρτητο επανέλεγχο

Το βράδυ της Κυριακής, οι Έντουαρντς και Χέντερσον κατέθεσαν αίτημα σε ομοσπονδιακούς δικαστές που είχαν χειριστεί τις υποθέσεις Επστάιν και Μάξγουελ, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πλήρη επανέλεγχο όλων των εγγράφων και τον διορισμό ανεξάρτητου ειδικού επόπτη για τη διαδικασία.