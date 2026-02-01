Μια δεύτερη γυναίκα καταγγέλλει ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν για να έχει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ το 2010.

Η φερόμενη σεξουαλική επαφή συνέβη στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα, Royal Lodge.

Μετά τη συνάντηση με τον Άντριου, η γυναίκα δηλώνει ότι της έγινε ξενάγηση στο παλάτι του Μπάκιγχαμκαι της προσφέρθηκε τσάι.

Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται ότι στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ο οποίος μίλησε στο BBC.

Η φερόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το 2010 στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα, Royal Lodge. Η γυναίκα, που δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε στα 20 της χρόνια.

Ο δικηγόρος της, Μπραντ Έντουαρντς, από το αμερικανικό γραφείο Edwards Henderson, δήλωσε ότι μετά τη νύχτα που πέρασε με τον Άντριου, η πελάτισσά του έλαβε ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ και προσκλήθηκε για τσάι.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, είχε ξενάγηση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ», ανέφερε ο δικηγόρος.

Το BBC ζήτησε σχόλιο από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ καταγράφει συνήθως τα ονόματα των επισκεπτών, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η επίσκεψη χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας.

Η μαρτυρία της γυναίκας αποτελεί την πρώτη φορά που επιζήσασα του Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή σε βασιλική κατοικία.

Ο δικηγόρος, ο οποίος εδρεύει στη Φλόριντα, δήλωσε στο BBC ότι υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ της πελάτισσάς του και του πρώην πρίγκιπα πριν από τη συνάντηση, κατά την οποία η πελάτισσά του ισχυρίζεται ότι πέρασε τη νύχτα μαζί του.

Ο Edwards είπε ότι είχε έρθει σε επαφή με «ορισμένους νομικούς συμβούλους» του πρώην πρίγκιπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόσθεσε ότι ο Άντριου «φαίνεται να έχει αποκοπεί από τους δικηγόρους του».

Οι επικοινωνίες σταμάτησαν μετά την επίσημη αφαίρεση του «τίτλου, της ιδιότητας και των τιμητικών διακρίσεων» του Άντριου από τον βασιλιά Κάρολο, είπε.

Νέες φωτογραφίες: Ο πρίγκιπας Άντριου σκύβει πάνω από γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα

Στο μεταξύ έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση νέων φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που φέρεται νε απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου, αδελφό του βασιλιά Καρόλου, να κάθεται πάνω από μια γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Ο άνδρας, που φέρεται να είναι ο πρώην Δούκας του Γιορκ, είναι ξυπόλητος και φοράει τζιν, λευκό πόλο και ρολόι. Οι φωτογραφίες, όπως και μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο λήψης τους.

Η δημοσιοποίηση του υλικού έχει προκαλέσει νέο «πονοκέφαλο» στη βρετανική βασιλική οικογένεια, ενώ διεθνώς αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν. Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερα έγγραφα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες του Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη κριτική. Σε ορισμένες από τις νέες φωτογραφίες φαίνεται και ένα ακόμη άτομο, καθισμένο σε καρέκλα με τα πόδια πάνω στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η ταυτότητά του.