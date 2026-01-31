Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε σκοπό να αφήσει στην τότε σύντροφό του, Καρίνα Σούλιακ, 50 εκατομμύρια δολάρια, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων, το ιδιωτικό του νησί και το πολυτελές του σπίτι στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τη διαθήκη που υπέγραψε δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η διαθήκη, υπογεγραμμένη στις 8 Αυγούστου 2019, περιόριζε την περιουσία του Έπσταϊν, ύψους 288 εκατομμυρίων δολαρίων, σε τουλάχιστον 44 δικαιούχους, όμως μετά τον θάνατό του η περιουσία μεταφέρθηκε σε καταπίστευμα για αποζημιώσεις θυμάτων, φόρους και νομικά έξοδα.

Παρά τις προβλέψεις της διαθήκης, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς, απομένουν περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια στο καταπίστευμα, ενώ η σύντροφός του Σούλιακ, που διατηρούσε σχέση μαζί του 8 έως 10 χρόνια, δεν έχει λάβει τα ποσά που της αναλογούσαν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να είχε σκοπό να αφήσει στην τότε σύντροφό του 50 εκατομμύρια δολάρια, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων, το ιδιωτικό του νησί γνωστό και το πολυτελές του σπίτι στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τη διαθήκη που υπέγραψε δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο παιδόφιλος χρηματιστής σχεδίαζε να διανείμει την περιουσία του ύψους 288 εκατ. δολαρίων, καθώς και τη «συλλογή» των ακινήτων του ανά τον κόσμο σε τουλάχιστον 44 διαφορετικούς δικαιούχους. Η διαθήκη υπογράφηκε στις 8 Αυγούστου 2019, δύο ημέρες προτού ο Έπσταϊν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, όπου κρατείτο εν αναμονή της δίκης του για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Την υπέγραψε εκ νέου ο δικηγόρος του, οκτώ ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, αντί οι δικαιούχοι να λάβουν τα ποσά που προέβλεπε η διαθήκη, η περιουσία μεταφέρθηκε σε καταπίστευμα, από το οποίο καλύφθηκαν αποζημιώσεις θυμάτων, φόροι και νομικά έξοδα. Σύμφωνα με τους τελευταίους οικονομικούς απολογισμούς, απομένουν περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια. Η σύντροφός του, Καρίνα Σούλιακ, επρόκειτο να λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη διαθήκη που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), στο πλαίσιο των νέων εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν. Η Σούλιακ, η οποία κατάγεται από τη Λευκορωσία, φέρεται να διατηρούσε σχέση μαζί του για διάστημα 8 έως 10 ετών.

Ο Έπσταίν επιθυμούσε επίσης να της αφήσει το ιδιωτικό νησί Little Saint James, γνωστό ως «νησί των παιδεραστών», το κτήμα του στο Νέο Μεξικό, την πολυτελή κατοικία του στη Νέα Υόρκη, καθώς και ακίνητα στο Παρίσι και στη Φλόριντα. Στη διαθήκη αναφερόταν ακόμη ένα δαχτυλίδι 33 καρατίων με πλατινένια βάση, το οποίο, όπως σημείωσε ιδιοχείρως, προσέφερε «σε ένδειξη πρόθεσης γάμου». Ο δικηγόρος του, Ντάρεν Ιντάικ, επρόκειτο να λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 25 εκατομμύρια δολάρια θα κατέληγαν στον λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν. Η μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ —η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για διακίνηση ανηλίκων—, θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια, όπως και ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταιν και ο πιλότος του Λάρι Βισόσκι.

Η Σούλιακ ήταν το τελευταίο άτομο που μίλησε τηλεφωνικά με τον Έπσταϊν πριν από την αυτοκτονία του. Έντεκα ημέρες νωρίτερα τον είχε επισκεφθεί στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης. Ήταν επίσης παρούσα στο ιδιωτικό του αεροσκάφος, όταν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019, καθώς επέστρεφε από το Παρίσι στο αεροδρόμιο Τετέρμπορο του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η Σούλιακ που γεννήθηκε στο Μινσκ της Λευκορωσίας, έφθασε στις ΗΠΑ το 2009 και νυμφεύθηκε τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Τζένιφερ Καλίν. Λίγα χρόνια αργότερα ανέπτυξε δεσμό με τον χρηματιστή και απέκτησε το παρατσούκλι «the inspector», λόγω της συνεχούς παρακολούθησης του συντρόφου της. Η σχέση τους έγινε γνωστή μόνο μετά τον θάνατό του. Ο Έπσταϊν φέρεται να είχε καλύψει τα έξοδα για τη θεραπεία της μητέρας της Σούλιακ και πιθανόν να συνέβαλε στη χρηματοδότηση της πολυτελούς κατοικίας των γονιών της στο Μινσκ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την Παρασκευή περίπου τρία εκατομμύρια έγγραφα από τον φάκελο της υπόθεσης.

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνονται χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, ανάμεσά τους εικόνες του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος απεικονίζεται να σκύβει πάνω από μια γυναίκα και να αγγίζει την κοιλιά της. Άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν, ότι η πρώην σύζυγός τουπρίγκιπα Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, αποκαλούσε τον Έπσταϊν «τον αδελφό που πάντα ήθελα να έχω». Σε αλληλογραφία του 2002, ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «The Invisible Man» (ο αόρατος άνδρας), ζητούσε από τη Μάξουελ την «άδεια» να περάσει χρόνο με την πρώην σύζυγο και τα παιδιά του, αντί να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.