Δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες και έγγραφα από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνουν εικόνες με τον πρίγκιπα Άντριου, αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου να κάθεται και να σκύβει πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα, με το πρόσωπο προς τα πάνω και τα χέρια απλωμένα.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο πρίγκιπας κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα ενώ σε άλλη έχει τοποθετήσει το αριστερό του χέρι στο στομάχι της γυναίκας, φορώντας τζιν, λευκό πόλο, ρολόι και είναι ξυπόλητος.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση νέων φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου, αδελφό του βασιλιά Καρόλου, να κάθεται πάνω από μια γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε τρεις φωτογραφίες εμφανίζεται ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο πρίγκιπας Άντριου, σκυμμένος πάνω από μια γυναίκα με τα χέρια απλωμένα. Σε μία από αυτές κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα, ενώ σε άλλη έχει τοποθετήσει το χέρι του στο στομάχι της γυναίκας.

Ο άνδρας, που φέρεται να είναι ο πρώην Δούκας του Γιορκ, είναι ξυπόλητος και φοράει τζιν, λευκό πόλο και ρολόι. Οι φωτογραφίες, όπως και μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο λήψης τους.

Η δημοσιοποίηση του υλικού έχει προκαλέσει νέο «πονοκέφαλο» στη βρετανική βασιλική οικογένεια, ενώ διεθνώς αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν. Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερα έγγραφα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες του Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη κριτική.

Σε ορισμένες από τις νέες φωτογραφίες φαίνεται και ένα ακόμη άτομο, καθισμένο σε καρέκλα με τα πόδια πάνω στο τραπέζι, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η ταυτότητά του.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανέφερε ότι προχώρησε σε εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις για την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, εξήγησε ότι αφαιρέθηκαν ή αλλοιώθηκαν προσωπικά δεδομένα, ιατρικοί φάκελοι και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα πρόσωπα των γυναικών, πλην της Γκισλέιν Μάξγουελ, έχουν θολωθεί, σε αντίθεση με εκείνα των ανδρών.

Η επικοινωνία Άντριου – Έπσταϊν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και αφορούν επικοινωνία του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2010, λίγο μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του τελευταίου. Σε αυτά, ο τότε πρίγκιπας φέρεται να τον προσκαλεί σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κάνοντας λόγο για «πολλή ιδιωτικότητα», χωρίς να είναι γνωστό αν η συνάντηση πραγματοποιήθηκε.

Στα αρχεία υπάρχουν επίσης αναφορές σε γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και σε άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες γυναικών που εργάστηκαν για τον Έπσταϊν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι οποίες εκφράζουν επιφυλάξεις για αιτήματα που, όπως αναφέρουν, υπερέβαιναν τα όρια επαγγελματικής συνεργασίας.

Οι αντιδράσεις και το εύρος της έρευνας

Ο πρίγκιπας Άντριου και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν επανειλημμένως αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του πρώην δούκα με τον Έπσταϊν, ειδικά υπό το φως παλαιότερων δηλώσεών του ότι είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να διακόψει τη φιλία τους.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα του FBI που περιλαμβάνεται στα έγγραφα, οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ο πρίγκιπας Άντριου «δεν αποτελεί κεντρικό πρόσωπο» στην ποινική έρευνα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η περαιτέρω διερεύνηση των σχέσεών του με τον κύκλο του Έπσταϊν.