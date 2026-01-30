Νέα emails του Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλύπτονται από έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον Μπιλ Γκέιτς ότι κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» γυναίκες.

Τα emails φέρονται να περιλαμβάνουν ισχυρισμούς πως ο Γκέιτς πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα, για την αντιμετώπιση του νοσήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται σε νέα emails του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία ήρθαν στο φως μέσα από έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα έπειτα από επαφές με «Ρωσίδες» και να πρότεινε να δοθούν κρυφά αντιβιοτικά στη σύζυγό του, Μελίντα. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων για τη σχέση του δισεκατομμυριούχου με τον καταδικασμένο επιχειρηματία.

Τα επίμαχα emails, σύμφωνα με τη Daily Mail, φέρεται να γράφτηκαν από τον Έπσταϊν στις 18 Ιουλίου 2013. Σε αυτά αναφέρεται ότι ο Γκέιτς είχε σεξουαλικές σχέσεις με Ρωσίδες γυναίκες και ότι ζήτησε αντιβιοτικά για να τα δώσει κρυφά στη τότε σύζυγό του.

Wow. In the Epstein emails DOJ dropped, Jeffrey sent himself emails memorializing a fight he had with Bill Gates. In it he says that Bill Gates got STD’s from Russian hookers, and then asked Jeffrey for antibiotics that Bill could secretly give to Melinda without her noticing. 😳 pic.twitter.com/XNA0vNWTcI — Robby Starbuck (@robbystarbuck) January 30, 2026

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από τρεις εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν, γεγονός που επανέφερε στο προσκήνιο το περιεχόμενο των συγκεκριμένων επικοινωνιών.

Οι ισχυρισμοί στα emails

Σε ένα από τα μακροσκελή μηνύματα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να επιτίθεται στον Γκέιτς επειδή διέκοψε τη σχέση τους, γράφοντας: «Για να προστεθεί προσβολή στην προσβολή, μου ζητάς να διαγράψω τα emails που αφορούν το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημά σου, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά ώστε να τα δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή των γεννητικών σου οργάνων». Νωρίτερα στο ίδιο κείμενο αναφέρει πως είναι «απογοητευμένος πέρα από κάθε κατανόηση» από τη στάση του Γκέιτς.

Τα emails φαίνεται να αποτελούν προσχέδια επιστολής που προορίζονταν να αποσταλούν από τον τότε συνεργάτη του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, σχετικά με την αποχώρησή του από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Σε άλλο μήνυμα, που φαίνεται να γράφεται από την οπτική του Νίκολιτς, περιγράφεται η πρόθεσή του να παραιτηθεί λόγω εμπλοκής του σε «ηθικά ακατάλληλες» και «επισφαλείς» πράξεις.

Ο Νίκολιτς υποστηρίζει ακόμη ότι βοήθησε τον Γκέιτς να προμηθευτεί φάρμακα «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες», καθώς και σε άλλες παράτυπες ενέργειες.

Η αντίδραση του Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, μέσω δήλωσης εκπροσώπου του στη Daily Mail. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο που δείχνουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε πλέον σχέση με τον Γκέιτς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει για να τον δυσφημίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο μήνυμα της ίδιας ημέρας, ο Έπσταϊν υποστήριζε ότι ο Γκέιτς τον πίεζε να συμμετέχει σε «πράξεις ηθικά ακατάλληλες και δεοντολογικά προβληματικές».

Η σχέση Γκέιτς – Έπσταϊν και οι συνέπειες

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά. Στα νέα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης αχρονολόγητες φωτογραφίες των δύο ανδρών μαζί, σε διάφορες τοποθεσίες.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς υπήρξαν παντρεμένοι από το 1994 έως το 2021. Η Μελίντα έχει αναφέρει ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και η γνωριμία του με τον Έπσταϊν συνέβαλαν στο διαζύγιό τους, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μελίντα προσέλαβε δικηγόρους ήδη από το 2019, όταν έγιναν γνωστές οι επανειλημμένες συναντήσεις του συζύγου της με τον Έπσταϊν, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του. Ο Γκέιτς έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι οι συναντήσεις τους ήταν αποκλειστικά επαγγελματικές και αφορούσαν φιλανθρωπικά ζητήματα.